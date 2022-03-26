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Тренер сборной Италии Манчини: Прошлым летом мы были на вершине Европы, мы перешли от полной радости к разочарованию
Сборная пока не отошла от поражения от Северной Македонии
Фото: Football Italia
Тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о эмоциях от поражения в матче отбора Чемпионата мира против Северной Македонии со счетом 0:1:
"Иногда футбол может быть безжалостной метафорой жизни.
Прошлым летом мы были на вершине Европы, совершив один из самых красивых подвигов в истории сборной. Несколько часов назад мы очнулись в одной из самых драматичных точек.
Мы перешли от полной радости к разочарованию.
Это действительно тяжело принять, но и смирение с поражениями в жизни — часть здорового пути человеческого и спортивного роста.
Давайте потратим некоторое время на то, чтобы поразмыслить и сделать выводы. Единственный правильный шаг сейчас — поднять голову и работать на будущее.
Спасибо публике в Палермо за тепло и спасибо всем фанатам, которые всегда передавали нам энтузиазм и любовь".
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