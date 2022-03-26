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Тренер сборной Италии Манчини: Прошлым летом мы были на вершине Европы, мы перешли от полной радости к разочарованию

Италия
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Сборная пока не отошла от поражения от Северной Македонии

Тренер сборной Италии Манчини: Прошлым летом мы были на вершине Европы, мы перешли от полной радости к разочарованию

Фото: Football Italia

UA-Футбол
Новина українською

Тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о эмоциях от поражения в матче отбора Чемпионата мира против Северной Македонии со счетом 0:1:

"Иногда футбол может быть безжалостной метафорой жизни.

Прошлым летом мы были на вершине Европы, совершив один из самых красивых подвигов в истории сборной. Несколько часов назад мы очнулись в одной из самых драматичных точек.

Мы перешли от полной радости к разочарованию.

Это действительно тяжело принять, но и смирение с поражениями в жизни — часть здорового пути человеческого и спортивного роста.

Давайте потратим некоторое время на то, чтобы поразмыслить и сделать выводы. Единственный правильный шаг сейчас — поднять голову и работать на будущее.

Спасибо публике в Палермо за тепло и спасибо всем фанатам, которые всегда передавали нам энтузиазм и любовь".

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В статье: Роберто Манчини Сборная Македонии Национальная сборная Италии отбор к ЧМ-2022
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