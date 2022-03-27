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Хави против приобретения Дибалы в Барселону
Тренер считает форварда переоценённым
Фото: SoccerBible
Главный тренер "Барселоны" Хави, как сообщает El Nacional, считает, что клубу не стоит подписывать нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Он также заявил руководству, что считает игрока переоцененным.
Сообщается, что "Ювентус" предлагал Дибалу "Реалу" и "Барселоне", и если первые отказались от приобретения, то президент последних, Лапорта, был заинтересован. Он был бы доволен таким сильным подписанием.
В этом сезоне Серии А Пауло Дибала провел 21 матч в составе туринского "Ювентуса", в которых забили 8 голов и 5 ассистов.
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