УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хави против приобретения Дибалы в Барселону
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави против приобретения Дибалы в Барселону

Италия
(2 голосов)

Тренер считает форварда переоценённым

Хави против приобретения Дибалы в Барселону

Фото: SoccerBible

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави, как сообщает El Nacional, считает, что клубу не стоит подписывать нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Он также заявил руководству, что считает игрока переоцененным.

Сообщается, что "Ювентус" предлагал Дибалу "Реалу" и "Барселоне", и если первые отказались от приобретения, то президент последних, Лапорта, был заинтересован. Он был бы доволен таким сильным подписанием.

В этом сезоне Серии А Пауло Дибала провел 21 матч в составе туринского "Ювентуса", в которых забили 8 голов и 5 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Хави Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...