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Лидерство поощряется. Наставник Милана - лучший в Серии А по итогам марта

Италия
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И ведь справедливо

Лидерство поощряется. Наставник Милана - лучший в Серии А по итогам марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Стефано Пиоли был признан тренером месяца в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В марте "Милан" выиграл все три своих матча в Серии А, не пропустив при этом ни одного гола. Более того, в рамках первого полуфинала кубка "россонери" не проиграли "Интеру", сыграв 0:0.

"Милан" - лидер Серии А. Коллектив Пиоли на три бала опережает "Наполи" и на четыре "Интер" (игра в запасе).

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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