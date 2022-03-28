Лидерство поощряется. Наставник Милана - лучший в Серии А по итогам марта

Стефано Пиоли был признан тренером месяца в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В марте "Милан" выиграл все три своих матча в Серии А, не пропустив при этом ни одного гола. Более того, в рамках первого полуфинала кубка "россонери" не проиграли "Интеру", сыграв 0:0.

Un mese perfetto! ????

Stefano Pioli è il Coach of the Month di marzo della #SerieATIM????! ????#WeAreCalcio@acmilan — Lega Serie A (@SerieA) March 28, 2022

"Милан" - лидер Серии А. Коллектив Пиоли на три бала опережает "Наполи" и на четыре "Интер" (игра в запасе).