Спонсор побед неаполитанцев. Форвард Наполи - лучший игрок марта в Серии А

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен был признан лучшим футболистом марта в Серии А. Об этом передает пресс-служба организации.

Первый весенний месяц 2022-го года африканский форвард провел удачно. На его счету четыре гола в трех играх, причем символично, что больше из игроков "Наполи" не забивал никто.

⚽ 4 goals in 3 games@victorosimhen9 is your @EASPORTSFIFA’s #POTM for March! ????@EA_FIFA_Italia #FIFA22 #FUT