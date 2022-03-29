Спонсор побед неаполитанцев. Форвард Наполи - лучший игрок марта в Серии А

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен был признан лучшим футболистом марта в Серии А. Об этом передает пресс-служба организации.

Первый весенний месяц 2022-го года африканский форвард провел удачно. На его счету четыре гола в трех играх, причем символично, что больше из игроков "Наполи" не забивал никто.

Всего же в нынешней кампании Осимхен совершил 19 результативных действий (15+4) в 25-ти играх. Вместе с "Наполи" они идут на втором месте, ведя борьбу за золото в Серии А.