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Спонсор побед неаполитанцев. Форвард Наполи - лучший игрок марта в Серии А

Италия
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Назабивал немало

Спонсор побед неаполитанцев. Форвард Наполи - лучший игрок марта в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен был признан лучшим футболистом марта в Серии А. Об этом передает пресс-служба организации.

Первый весенний месяц 2022-го года африканский форвард провел удачно. На его счету четыре гола в трех играх, причем символично, что больше из игроков "Наполи" не забивал никто.

Всего же в нынешней кампании Осимхен совершил 19 результативных действий (15+4) в 25-ти играх. Вместе с "Наполи" они идут на втором месте, ведя борьбу за золото в Серии А.

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Вчера мы сообщали, кто стал лучшим тренером месяца в Серии А.

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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