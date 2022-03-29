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Спонсор побед неаполитанцев. Форвард Наполи - лучший игрок марта в Серии А
Назабивал немало
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Наполи" Виктор Осимхен был признан лучшим футболистом марта в Серии А. Об этом передает пресс-служба организации.
Первый весенний месяц 2022-го года африканский форвард провел удачно. На его счету четыре гола в трех играх, причем символично, что больше из игроков "Наполи" не забивал никто.
⚽ 4 goals in 3 games@victorosimhen9 is your @EASPORTSFIFA’s #POTM for March! ????@EA_FIFA_Italia #FIFA22 #FUT— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 29, 2022
Всего же в нынешней кампании Осимхен совершил 19 результативных действий (15+4) в 25-ти играх. Вместе с "Наполи" они идут на втором месте, ведя борьбу за золото в Серии А.
Вчера мы сообщали, кто стал лучшим
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