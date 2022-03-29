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No War. Итальянский клуб Буффона продает футболки в поддержку Украины
Вырученные деньги пойдут на помощь беженцам
Getty Images / Global Images Ukraine
Еще один правильный флешмоб.
Итальянская "Парма" продает специальные футболки в поддержку Украины, деньги с которых пойдут на помощь украинским беженцам. Первые пять футболок были проданы более чем за тысячу евро, а сама акция продлится до первого апреля.
Time is running out to take part in the #CharityStar auctions of the home kits with the "No War" patch ????????— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) March 25, 2022
Click here and make a bid ➡️ https://t.co/mDrsZqDz1x#ForzaParma pic.twitter.com/ufZFjvJ7Ma
Ранее мы сообщали, что в игре посвященной Украине принял участие
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