No War. Итальянский клуб Буффона продает футболки в поддержку Украины

Еще один правильный флешмоб.

Итальянская "Парма" продает специальные футболки в поддержку Украины, деньги с которых пойдут на помощь украинским беженцам. Первые пять футболок были проданы более чем за тысячу евро, а сама акция продлится до первого апреля.

Time is running out to take part in the #CharityStar auctions of the home kits with the "No War" patch ????????



Click here and make a bid ➡️ https://t.co/mDrsZqDz1x#ForzaParma pic.twitter.com/ufZFjvJ7Ma