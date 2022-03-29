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No War. Итальянский клуб Буффона продает футболки в поддержку Украины

Италия
(2 голосов)

Вырученные деньги пойдут на помощь беженцам

No War. Итальянский клуб Буффона продает футболки в поддержку Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Еще один правильный флешмоб.

Итальянская "Парма" продает специальные футболки в поддержку Украины, деньги с которых пойдут на помощь украинским беженцам. Первые пять футболок были проданы более чем за тысячу евро, а сама акция продлится до первого апреля.

Ранее мы сообщали, что в игре посвященной Украине принял участие Уэсли Снейдер.

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В статье: Парма (Парма) война с Россией
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