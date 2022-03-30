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Кьеллини больше не сыграет за сборную Италии

Италия
(2 голосов)

Опытный защитник передал капитанскую повязку Доннарумме

Кьеллини больше не сыграет за сборную Италии

Федерация футбола Италии

Новина українською

Товарищеская встреча против Турции стала последней для Джорджо Кьеллини в составе сборной Италии. После победного матча (3:2) капитан итальянцев завершил международную карьеру. Об этом защитник "Ювентуса" сообщил в своем Инстаграм.

“Мы планировали играть сегодня в другом матче, – написал 37-летний ветеран. — Мы пережили один из самых трудных моментов в карьере, но остаемся крепко стоять на ногах”.

Теперь историю Италии будут писать другие, и эта история будет славной! Надеюсь, они еще не раз будут переживать те эмоции, которые мы испытали прошлым летом. FORZA AZZURRI!”

За сборную Италии Кьеллини сыграл 116 матчей и забил восемь голов.

Отметим, что новым капитаном сборной станет Джанлуиджи Доннарумма.

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В статье: Джорджо Кьеллини Национальная сборная Италии
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Источник:
football.ua

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