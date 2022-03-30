Кьеллини больше не сыграет за сборную Италии

Товарищеская встреча против Турции стала последней для Джорджо Кьеллини в составе сборной Италии. После победного матча (3:2) капитан итальянцев завершил международную карьеру. Об этом защитник "Ювентуса" сообщил в своем Инстаграм.

“Мы планировали играть сегодня в другом матче, – написал 37-летний ветеран. — Мы пережили один из самых трудных моментов в карьере, но остаемся крепко стоять на ногах”.

Теперь историю Италии будут писать другие, и эта история будет славной! Надеюсь, они еще не раз будут переживать те эмоции, которые мы испытали прошлым летом. FORZA AZZURRI!”

За сборную Италии Кьеллини сыграл 116 матчей и забил восемь голов.

Отметим, что новым капитаном сборной станет Джанлуиджи Доннарумма.