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Кьеллини больше не сыграет за сборную Италии
Опытный защитник передал капитанскую повязку Доннарумме
Федерация футбола Италии
Товарищеская встреча против Турции стала последней для Джорджо Кьеллини в составе сборной Италии. После победного матча (3:2) капитан итальянцев завершил международную карьеру. Об этом защитник "Ювентуса" сообщил в своем Инстаграм.
“Мы планировали играть сегодня в другом матче, – написал 37-летний ветеран. — Мы пережили один из самых трудных моментов в карьере, но остаемся крепко стоять на ногах”.
Теперь историю Италии будут писать другие, и эта история будет славной! Надеюсь, они еще не раз будут переживать те эмоции, которые мы испытали прошлым летом. FORZA AZZURRI!”
За сборную Италии Кьеллини сыграл 116 матчей и забил восемь голов.
Отметим, что новым капитаном сборной станет Джанлуиджи Доннарумма.
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