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Итальянский клуб организует сбор гуманитарной помощи для Украины

Италия
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Очередная помощь

Итальянский клуб организует сбор гуманитарной помощи для Украины

Фото: Udinese Calcio

UA-Футбол
Новина українською

Очередной европейский клуб готов помочь Украине, которая подверглась нападению со стороны России.

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На официальном сайте итальянского "Удинезе" сказано, что клуб организует сбор гуманитарной помощи. Сбор продлится до второго апреля, после чего груз будет отправлен в Украину.

Ранее мы сообщали, что итальянская "Парма" продает специальные футболки, дабы помочь украинским беженцам.

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В статье: Удинезе (Удине)
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