Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский клуб организует сбор гуманитарной помощи для Украины
Очередная помощь
Фото: Udinese Calcio
Очередной европейский клуб готов помочь Украине, которая подверглась нападению со стороны России.
На официальном сайте итальянского "Удинезе" сказано, что клуб организует сбор гуманитарной помощи. Сбор продлится до второго апреля, после чего груз будет отправлен в Украину.
Insieme per l'Ucraina ????????— Udinese Calcio (@Udinese_1896) March 30, 2022
Continua la raccolta di generi di prima necessità in Curva Nord!
Scopri come partecipare ???? https://t.co/sNDXr1acZ4 pic.twitter.com/dr2O8fLPD5
Ранее мы сообщали, что итальянская "Парма" продает специальные футболки, дабы помочь
Популярное сейчас
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Борис Джонсон хочет поставлять Украине более смертоносное оружие
- Малиновский оригинально поздравил Польшу с выходом на чемпионат мира
- Тренер сборной Италии Манчини: Прошлым летом мы были на вершине Европы, мы перешли от полной радости к разочарованию
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате