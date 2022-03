Итальянский клуб организует сбор гуманитарной помощи для Украины

Очередной европейский клуб готов помочь Украине, которая подверглась нападению со стороны России.

На официальном сайте итальянского "Удинезе" сказано, что клуб организует сбор гуманитарной помощи. Сбор продлится до второго апреля, после чего груз будет отправлен в Украину.

Insieme per l'Ucraina ????????

