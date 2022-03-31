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Аллегри: Перед началом сезона я подписал контракт с Реалом, а на следующее утро отказал

Италия
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Пришлось звонить Пересу, тот его поблагодарил

Аллегри: Перед началом сезона я подписал контракт с Реалом, а на следующее утро отказал

Фото: twitter.com/juventusfc

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Менеджер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал GQ о том, как чуть не оказался в "Реале" и как пришлось звонить Пересу. "Работа в "Реале" в спортивном плане стала бы кульминацией", – сказал он.

– Много говорят об Аллегри, который так и не уехал за границу, в большие европейские клубы.

– Я говорил об этом и повторю: перед этим сезоном я уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Следующим утром я позвонил президенту (Флорентино Пересу) и сказал ему, что не приеду, потому что выбрал "Ювентус". Он поблагодарил меня.

– У вас были сомнения?

– Нет, с тех пор как "Ювентус" пригласил меня в мае, у меня не было никаких сомнений. Конечно, работа в мадридском "Реале"... В профессиональном плане это, конечно, стало бы кульминацией: "Милан", "Юве", "Реал".

Но невозможно, чтобы в твоей жизни было все. Я действительно счастлив и горд тем, что тренировал "Милан" в течение четырех лет, а теперь шестой год тренирую такой клуб, как "Ювентус".

В этом сезоне "Ювентус" вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов от "Вильярреала", проиграл суперкубок Италии "Инетру", идет на 4 месте после 30 туров в Серии А и сыграет второй матч полуфинала Кубка Италии против "Фиорентины" в конце апреля (первый матч (1:0)).

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
gqitalia.it

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