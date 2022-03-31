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Аллегри: Решил вернуться в Ювентус, в том числе потому что хотел быть ближе к сыну

Италия
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Массимилиано не привык уезжать от дорогих ему людей

Аллегри: Решил вернуться в Ювентус, в том числе потому что хотел быть ближе к сыну

Фото: twitter.com/juventusfc

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Менеджер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал GQ о том, почему в 2019 никуда не уехал, а также почему решил вернутся в туринский клуб. "Я мог бы вернуться раньше, но личные и семейные дела взяли верх", – сказал он.

– Ваш перерыв точно закончился бы в этом сезоне, будь то работа в "Ювентусе" или в другой команде? Вы бы со стопроцентной вероятностью вернулись к тренерской деятельности?

– Да, это было подходящее время. Меня часто останавливали, но я бы все равно вернулся к тренерской работе. Я мог бы сделать это раньше, но личные и семейные дела взяли верх.

В 2018 году моя мать скончалась, поэтому в 2019 году я не хотел уезжать слишком далеко и воспользовался возможностью быть поближе к Джорджо, моему младшему сыну. Старший живет в Милане, он независим. Мой отец в живет Ливорно, и он сильно страдал после смерти моей матери.

Решение вернуться в "Ювентус", помимо того, что связано с клубом, также является результатом желания быть рядом с моим сыном, который живет в Турине со своей матерью. Я из тех, кому нравится, чтобы все люди, к которым я испытываю привязанность, были рядом со мной, – закончил менеджер туринцев.

В 2019 году Массимилиано ушел из "Ювентуса", взяв двухлетнюю паузу в работе. За 6 неполных лет в Турине Аллегри завоевал 5 титулов Серии А, 4 Кубка Италии, 2 Суперкубка, а также дважды выводил "старую синьору" в финал Лиги чемпионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
gqitalia.it

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