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Запоздалый, но ценный трофей. Конте - лучший тренер прошлого сезона в Серии А

Италия
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А сейчас он работает в Англии

Запоздалый, но ценный трофей. Конте - лучший тренер прошлого сезона в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Антонио Конте был признан лучшим тренером сезона 2020/21 в Серии А.

Итальянский коуч получил престижный приз "Золотая скамейка". Он вручается лучшему тренеру путем голосованием среди его коллег. В тройку также вошли Стефано Пиоли ("Милан") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").

В прошлом сезоне Конте привел "Интер" к Скудетто, прервав десятилетнюю гегемонию "Ювентуса". После этого он покинул миланцев. Еще после - возглавил "Тоттенхэм".

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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