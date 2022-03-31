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Запоздалый, но ценный трофей. Конте - лучший тренер прошлого сезона в Серии А
А сейчас он работает в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте был признан лучшим тренером сезона 2020/21 в Серии А.
Итальянский коуч получил престижный приз "Золотая скамейка". Он вручается лучшему тренеру путем голосованием среди его коллег. В тройку также вошли Стефано Пиоли ("Милан") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").
È #Conte il vincitore della 30ª edizione della #PanchinadOro: l'#allenatore del @SpursOfficial è stato votato dai colleghi tecnici quale miglior mister dell'ultima stagione di @SerieA, in cui ha guidato l'@Inter allo #Scudetto.— FIGC (@FIGC) March 31, 2022
Per i dettagli: https://t.co/KOLDsYznk2#Coverciano pic.twitter.com/nfJqvk5C9T
В прошлом сезоне Конте привел "Интер" к Скудетто, прервав десятилетнюю гегемонию "Ювентуса". После этого он покинул миланцев. Еще после - возглавил "Тоттенхэм".
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