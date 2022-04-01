Сарри: Итальянский футбол отстает от остальных на 30-35 лет

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри считает, что итальянский футбол отстал от мирового на десятки лет. "Когда я жалуюсь на состояние полей, говорят, что я ною", – приводит его слова Football Italia.

Менеджер высказался о состоянии футбола в Италии, после вылета сборной из квалификации от Македонии. Также общественность раскритиковала нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле.

"Я говорил с Иммобиле и сказал ему, что думаю об этом. Он становится козлом отпущения сборной. Я знаю, что сделал бы на его месте, посмотрим, что он решит.

Я слышал разные глупости об итальянском футболе. У Италии 35 ударов в матче с Северной Македонией, но она пропустила гол после двух ударов в створ.

Здесь, в Италии, мы отстаем от остальных на 30-35 лет, но никто не говорит об инфраструктуре и тренировочных базах. Когда я жалуюсь на состояние полей, говорят, что я ною.

Когда смотришь матч Бундеслиги и переключаешь на Серию А, думаешь: "Куда я попал, черт возьми?", – заявил Сарри.

"Лацио" идет на 7 месте в Серии А с 49 очками после 30 туров.