Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сарри: Итальянский футбол отстает от остальных на 30-35 лет
Тренера возмущает уровень футбольной инфраструктуры в стране
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри считает, что итальянский футбол отстал от мирового на десятки лет. "Когда я жалуюсь на состояние полей, говорят, что я ною", – приводит его слова Football Italia.
Менеджер высказался о состоянии футбола в Италии, после вылета сборной из квалификации от Македонии. Также общественность раскритиковала нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле.
"Я говорил с Иммобиле и сказал ему, что думаю об этом. Он становится козлом отпущения сборной. Я знаю, что сделал бы на его месте, посмотрим, что он решит.
Я слышал разные глупости об итальянском футболе. У Италии 35 ударов в матче с Северной Македонией, но она пропустила гол после двух ударов в створ.
Здесь, в Италии, мы отстаем от остальных на 30-35 лет, но никто не говорит об инфраструктуре и тренировочных базах. Когда я жалуюсь на состояние полей, говорят, что я ною.
Когда смотришь матч Бундеслиги и переключаешь на Серию А, думаешь: "Куда я попал, черт возьми?", – заявил Сарри.
"Лацио" идет на 7 месте в Серии А с 49 очками после 30 туров.
Популярное сейчас
- "Удар" по Белгороду: пожар гасят вертолеты, очереди за горючим, в Курске - повышенная готовность
- Глава Днепропетровского облсовета сообщил о ракетном ударе по одной из территориальных громад
- Россияне покидают Киевскую область на угнанных гражданских авто - Генштаб
- Малиновский сохранил свою цену, Супряга и Коваленко подешевели - Transfermarkt
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО