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Сарри: Итальянский футбол отстает от остальных на 30-35 лет

Италия
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Тренера возмущает уровень футбольной инфраструктуры в стране

Сарри: Итальянский футбол отстает от остальных на 30-35 лет

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

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Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри считает, что итальянский футбол отстал от мирового на десятки лет. "Когда я жалуюсь на состояние полей, говорят, что я ною", – приводит его слова Football Italia.

Менеджер высказался о состоянии футбола в Италии, после вылета сборной из квалификации от Македонии. Также общественность раскритиковала нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле.

"Я говорил с Иммобиле и сказал ему, что думаю об этом. Он становится козлом отпущения сборной. Я знаю, что сделал бы на его месте, посмотрим, что он решит.

Я слышал разные глупости об итальянском футболе. У Италии 35 ударов в матче с Северной Македонией, но она пропустила гол после двух ударов в створ.

Здесь, в Италии, мы отстаем от остальных на 30-35 лет, но никто не говорит об инфраструктуре и тренировочных базах. Когда я жалуюсь на состояние полей, говорят, что я ною.

Когда смотришь матч Бундеслиги и переключаешь на Серию А, думаешь: "Куда я попал, черт возьми?", – заявил Сарри.

"Лацио" идет на 7 месте в Серии А с 49 очками после 30 туров.

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В статье: Италия Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
football-italia.net

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