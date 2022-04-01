Шкриньяр отказал ПСЖ. В Париже предлагали зарплату выше чем в Интере

"ПСЖ" не удалось договорится с защитником "Интера" Миланом Шкриньяром, сообщает GFFN со ссылкой на BUT. "Парижане" предлагали фуллбеку 7 миллионов евро в год чистой зарплаты.

Действующий контракт словака с "Интером" рассчитан до лета 2023 года.

Сообщается, что Милан давно интересует Леонардо, а "ПСЖ" активно ищет замену Кимпембе, Рамосу и Кереру, каждый из которых может уйти.

В "Интере" Шкриньяр получает 6 миллионов евро с бонусами, что не помешало ему отклонить предложение "Парижа" в размере 7 миллионов евро. Игрок абсолютно счастлив в своей команде.