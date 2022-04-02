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Серия А. Крайне важная стратегически победа Специи, Коваленко отыграл 57 минут

Италия
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Украинец не был заметен

Серия А. Крайне важная стратегически победа Специи, Коваленко отыграл 57 минут

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 31-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Венеция" 1:0

Гол: Гьяси 90+4

Крайне важный матч в борьбе против вылета. Не случайно судить его назначили авторитетного Даниэле Довери. "Венеция" пребывает в зоне вылета, даже опускалась на 19-ое место. В 16-ти турах перед выездом в Специю набрала лишь семь очков. В четырех перед ним - ни одного. Возникает ощущение, что она даже не борется. "Специя" борется прилично, выиграла у такого же аутсайдера "Кальяри". Но очки в том матче были единственными набранными в последних шести. Ясно, что в такой встрече доминировали нервы.

Нервная игра влияла на ее качество. Рисковать точно никто не желал. В первые полчаса футбола вообще не было. Затем интенсивность несколько повысилась, и команды обменялись моментами. Коваленко разыграл на левом фланге, Бастони подхватил мяч уже на линии штрафной - Мяянпяя вытащил. Ответ со штрафного Араму вытащила перекладина. Третью четверть матча гости провели весьма активно, наносили удар за ударом. Правда, с острых углов или издали. А замены хозяев позволили перехватить инициативу.

В концовке матча гостей откровенно спас вратарь, вытащив удар Маная головой почти в упор. Вытащил он и удар ногой Рея после заброса и ошибки защитника Кальдары. Вот только со вторым Мяянпяя не повезло. Мяч срикошетил от защитника, и Гьяси протолкнул его в сетку. Шла последняя минута матча.

"Специя" опережает "Венецию" уже на десять очков. После этой победы можно сказать, что отбилась от нее. Остается отбиться от "Дженоа" - и подопечные Тьяго Мотты обеспечат себе еще один сезон в Серии А. Крайне важная победа для них. А для подопечных Паоло Дзанетти это провал. Все начало 2022-го года - один большой провал. Такие поражения даже больше, чем поражения без борьбы, убеждают в том, что заслуживают вылететь.

Коваленко не выходил в стартовом составе с 24-го января по 17-ое марта. 18-го он появился на левом фланге, играл активно, поучаствовал в голе, но привез пенальти. Сегодня не был заметен ни в положительном, ни в отрицательном плане. По касаниям мяча на момент замены опережал лишь одного игрока своей команды. Лучшие ее минуты начались после трех замен, в том числе и после ухода украинца с поля на 57-ой минуте.

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В статье: Серия А Наши за границей Виктор Коваленко Венеция Специя
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