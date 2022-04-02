Серия А. Лацио реабилитировался за провал в Римском дерби

Серия А. 31-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Лаццари 17, С. Милинкович-Савич 51 - Х. Траоре 90+4

"Лацио": Стракоша, Лаццари, Ачерби, Патрик, Марушич, Лейва (Катальди 79), С. Милинкович-Савич (Башич 85), Луис Альберто (Акпа-Акпро 90+2), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Тольян 74), Кирикеш, Д. Феррари, Кирьякопулос (Рожерио 46), Энрике, Фраттези (Харруи 74), Дефрель (Оддеи 84), Распадори, Х. Траоре, Скамакка (Самеле 89)

Предупреждения: Фелипе Андерсон 7 - Кирьякопулос 5, Фраттези 32, Харруи 84

Что осталось "Лацио" после полного провала в Римском дерби? Злиться. Маурицио Сарри назвал выступление в нем неприемлемым, признал, что взбешен на игроков и на самого себя. И злость превращать в поиск реванша, о чем тренер также говорил. Бороться за место в Еврокубках, которое вовсе не обеспечено. Доказать, что проект продолжается с прогрессом. В чем уже появляются сомнения, в том числе и во время последних разговоров Сарри с руководством. Причем с обеих сторон. Сегодня эти задачи получилось выполнить.

Первые 57 минут прошли ожидаемо в бешеном темпе. "Сассуоло", оформивший в сезоне гостевые победы над "Ювентусом", "Миланом" и "Интером", а в целом в последних пяти турах набравший 13 очков ("Лацио" набрал семь), начал и закончил первый тайм мощно. "Лацио" мощно играл его большую часть и в начале второго. Быстрые атаки, прорывы у него получались гораздо лучше. Если бы не вратарь и не промахи Чиро Иммобиле, уничтоженного критикой после провала сборной (Сарри назвал его "козлом отпущения Италии"), было бы 4:1, 4:2.

Вначале Скамакку вывели один-на-один. Стракоша спас. Затем Иммобиле и Дзакканьи столкнулись и потому не замкнули с пары метров. Правый защитник Лаццари, редко играющий в этом сезоне, прорвался по флангу, переложил на левую ногу и пробил низом. Марушич закручивал - Консильи отбил. Дзакканьи головой вблизи пробил выше. Иммобиле замкнул прострел неточно. Фелипе Андерсон прорвался к вратарю и попал в него. Фраттези замкнул головой в стойку. Иммобиле вывели на вратаря, но он не попал. И Милинкович-Савич замкнул хитрый штрафной низом на грани офсайда.

Далее хозяева уже отошли в плотную оборону и довольно спокойно держались. Луис Альберто даже закрутил угловой в перекладину. А ливень в сопровождении града затрудняли атаки "Сассуоло". Забить ему все же удалось. На предпоследней добавленной минуте. Прострел, рикошет, Самеле продолжил головой и Траоре замкнул. На еще один гол времени не хватило.

В случае победы "Сассуоло" сокращал бы отставание от "Лацио" до трех очков и включался бы в борьбу за Еврокубки на полную. Но он сегодня вышел играть рядовой матч. А "лациале" вышли с целью реабилитироваться за провал против "Ромы". Сегодня они заслужили победу.