По пути Дель Пьеро. О расставании Пауло Дибалы с Ювентусом

Сегодня в Дерби Италии наибольшее внимание будет вызывать Пауло Дибала. Причем не важно, будет ли он на поле, на скамье запасных или даже на трибунах. Первый матч после разрыва с "Ювентусом", да ещё такой, да ещё против, возможно, его следующей команды... Как его встретят болельщики "Юве", что он продемонстрирует на поле? В конце концов, в чем причины близкого конца истории?

Бриллиант в машине

"Ювентус" всегда был холодной корпоративной структурой, отлаженным механизмом, где каждый - лишь винтик в машине. Где коллектив, команда святы, а индивидуалы должны лишь служить общему делу. В таком духе легендарный менеджер Джампьеро Бониперти в 80-х блокировал трансферы Диего Марадоны и Мишеля Платини. Последнего подписали лишь по прямому указанию президента Джанни Аньелли.

Но в целом, в отличие от такой же машины "Баварии", где блистали вратари, защитники, опорники и форварды, а атакующие полузащитники - редко, в "Юве" всегда находилось место "фантазисте", "десятке". Не всегда по номеру на футболке, но по стилю, духу игры. И такую "десятку" болельщики обожали. Платини, Роберто Баджо, Зинедина Зидана, Павела Недведа, Алессандро Дель Пьеро, Карлоса Тевеса. Пауло Дибалу.

Аргентинская "Драгоценность" (La Joya), отвечала им тем же. И призывами, поведением, постоянными признаниями в любви и преданности к клубу. Он не раз отказывался уходить, не раз в плохие для команды периоды призывал игроков собраться и играть за клуб. Отвечал и элегантным дриблингом, финтами, ударами, которыми хладнокровно забрасывал мячи в сетку будто рукой, будто играет во дворе.

У "Юве" был свой Лионель Месси. Никто в мире не похож на Лео по стилю больше.

23 гола и семь ассистов во всех турнирах в сезоне 2015/16, 19+9 в сезоне 2016/17, 26+7 в сезоне 2017/18, три Скудетто, три Кубка, два Суперкубка, финал Лиги Чемпионов в тех сезонах. Он был гегемоном безоговорочного гегемона итальянского футбола.

Первая жертва коронавируса

Криштиану Роналду отодвинул его. В "Ювентусе" пытались скомбинировать их. Пауло атаковал справа, Криш - слева, португалец - игрок штрафной площадки, аргентинец гораздо чаще пробивает с 17-20 метров. Как раз казалось, что после сезона адаптации в сезоне 2019/20 все образовалось. В нем Пауло в итоге вышел на 17+14, вроде бы нашёл свою нишу. И команда шла хорошо. Коронавирус испортил все, обвалил все.

Пауло был первой заразившейся звездой. Причем долго не мог выздороветь, из-за чего пребывал в подавленном состоянии. Затем заразился вновь. Начались травмы. В сезоне 2020/21 он пропустил 18 матчей лиги, ещё в шести отыграл не более 25-ти минут. В этом - девять, плюс четыре с не более 25-ти минут. Главное - в обоих он был травмирован в 1/8 финала Лиги Чемпионов, когда команда вылетала.

В нынешнем сезоне вроде бы все должно было высвободиться. Роналду скоропостижно ушёл, коронавирус также отступил. Массимилиано Аллегри и капитан Джорджо Кьеллини прямо заявили: "Эта команда теперь в руках Дибалы". Но травмы продолжались. Он не играл с первых минут в обоих матчах против "Наполи", против "Лацио", "Интера", "Аталанты", в Суперкубке против того же "Интера".

Команда начала сезон ужасно, затем поправилась и на сегодня не проигрывала в 16-ти матчах лиги подряд (11 побед). С другой стороны, проиграла Суперкубок, вновь вылетела в 1/8 финала ЛЧ, на этот раз позорно проиграв "Вильярреалу" дома - 0:3. Дибала вновь не явился, отыграв лишь 12 минут в матче вылета. Команда выигрывала и проваливалась и с ним, и без него. Он потерял важность.

Разумеется, в "Ювентусе" все это замечали. Тягомотина с новым контрактом также длится около двух лет, и в клубе все это время не были уверены, что следует предлагать травматичному лидеру. Не раз появлялись сообщения, что все уже готово, но затем срывалось. В ноябре СМИ заявили, что дело решено с пятилетним контрактом с зарплатой в восемь миллионов евро плюс два бонусами. Но Пауло вновь травмировался.

Уже не центр проекта

В сущности, сразу несколько факторов определили срыв переговоров. Травмы. Случай. СМИ сообщали, что клуб уже подготовил вечеринку по поводу подписания контракта, но новый агент игрока Хорхе Антун ещё не обладал тренерской лицензией в ноябре и потому не мог подписать его. А в январе "Юве" впал в панику из-за опасности потери места в Лиге Чемпионов и выложил огромные деньги за Душана Влаховича.

Клуб, задекларировавший убыток в 210 миллионов евро в предыдущем сезоне и 119 в первой половине нынешнего, начал оздоровление. Скорее всего, под давлением УЕФА и главы семьи Аньелли Джона Элканна. Элканну надоела бездонная бочка, в которой исчезают деньги. Условием увеличения капитализации на 400 миллионов евро он поставил сокращение зарплат игроков.

Потому новый Генеральный директор Маурицио Арривабене и заявил, что новые контракты абсолютно всем будут предлагать лишь с урезанием как минимум 15-ти процентов зарплаты, потому отозвали предложение 8+2 Дибале. Как прямо заявили Арривабене и спортивный директор Федерико Черубини, Пауло просто перестал быть центром проекта. Причем первый холодно добавил, что все должны доказывать, что стоят того, чего требуют.

На это аргентинец обиделся, грозно смотрел на ВИП-трибуну, не празднуя гол против "Удинезе", говорил, что ему нечего доказывать.

Осенью Аллегри говорил, что он будет капитаном после Кьеллини, что весьма важен. Еще в январе он не скрывал радости от связки аргентинца с Влаховичем, и она начала работать очень интересно, увеличивая аппетит на концовку сезона и на следующий. Но в марте Арривабене вдруг заявил, что решение расстаться клуб принял ещё в январе и из уважения к игроку даже не предлагал ему контракты на малую сумму.

Гендир также добавил укол: "Сегодня игроки больше привязаны к своим агентам, чем к клубам". Аллегри также начал высказываться о нем прохладно. Появились слухи о проблемах с агентом, требованиях излишних комиссионных. На последней встрече, продлившейся два часа, отсутствовал президент Андреа Аньелли. Причем он покинул базу сразу перед приездом Пауло и вернулся сразу же после.

В словах самого игрока о развитии команды и отношении клуба также чувствуется горечь. "Мы не играем в хороший, красивый футбол. Мы должны быть более голодными, бегать больше всех. Должны атаковать после первого гола, а не отходить в оборону. Часто мы просто боимся атаковать... За последние несколько недель состоялись вещи, о которых я не хочу говорить. Мой агент долго сидел в Турине, но его не звали в клуб".

Что-то серьёзное произошло, чего мы ещё не знаем. Ясно, что Дибала - человек, которому нужно тепло, нужны уважение и объятия. Но его главные фанаты в клубе - Джузеппе Маротта и Фабио Паратичи - уже не там. А Арривабене, Черубини и Недвед изначально относились к нему прохладно. Аллегри же пошёл с линией клуба.

По пути Дель Пьеро

Пауло очень хорош и сейчас. По голам издали с 2014-го года в Серии А он лучший. После четырёх лет перерыва вернулся в Топ-3 лиги по ударам по воротам отовсюду в среднем за матч с рекордом карьеры - 3.6. За 1929 игровых минут во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть ассистов. Без них "Юве" проиграл бы в лиге "Интеру", "Милану" и "Аталанте", не выиграл бы у "Ромы".

Он по-прежнему способен решить судьбу любого матча. В том числе и Дерби Италии сегодня. Но выйдет ли он на поле? Доверяют ли ему в клубе вообще? Да ещё и в матче против команды, с которой (с фанатом Мароттой) ведёт переговоры? Против злейшего врага, переход к которому, согласно опросам, Пауло не простят 69 процентов болельщиков "Юве", даже при том, что обожают его. Именно потому и не простят, что обожают.

Сейчас часто вспоминают о Дель Пьеро. АДП также не предлагали новый контракт, указали на дверь из клуба в 2012-ом году. С тех пор он в клубе не был, а на вопросы отвечает: "Слишком долго объяснять". Говорят, что "Ювентус" не умеет как следует прощаться со своими звёздами. Как бы то ни было, сам Дибала хочет громко стукнуть дверью. А что может быть громче, чем стать героем победы в Дерби Италии?

В своем последнем Дерби Италии в карьере Дель Пьеро забил и помог "Ювентусу" победить...

Фото - Getty Images, Zimbio.com