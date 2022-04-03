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Серия А. Фиорентина продолжает борьбу за Еврокубки

Италия
(1 голосов)

Скромная победа в дерби

Серия А. Фиорентина продолжает борьбу за Еврокубки

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 31-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Эмполи" 1:0

Гол: Гонсалес 58

Удаление: Луперто 57 (Э, вторая желтая)

"Фиорентина" продолжала бы бороться за Еврокубки при любом исходе Тосканского дерби. Вот только весьма желательно было побеждать. После всего одной победы в четырех турах она опустилась на восьмое место и потихоньку начинает отставать. Потому Винченцо Итальяно призывает её больше рисковать. Против середняка "Эмполи", не побеждавшего в 13-ти турах подряд и практически доигрывающего сезон, "фиалкам" ещё и хотелось взять реванш за первый круг, когда вели до 87-ой минуты, но проиграли.

Сегодня их преимущество и визуально, и по статистике, было неоспоримым. 24:5 по ударам по воротам, 63 процента владения мячом. Правда, было заметно, почему забивали не более одного мяча в шести предыдущих матчах. Качества, последнего паса и удара, скорости явно не хватало. Создавали они практически только со "стандартов". В первом тайме Викарио отбил удар головой Данкана, такой же Гонсалеса во втором с подачи штрафного Бираги был точнее. Плюс голы каждой из команд отменили. Справедливо.

За минуту до своего гола Гонсалес ещё и заработал удаление Луперто, и после этого гости пробивали по воротам лишь однажды. А Викарио вновь выручил их, выиграв дуэль у Соттила.

Флорентийцы остаются восьмыми, но хотя бы выдержат темп в этом туре.

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В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) Эмполи
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