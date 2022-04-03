Серия А. Ювентус - Интер 0:1. Индзаги вновь выиграл кубковый матч

Серия А. 31-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер" 0:1

Гол: Чалханоглу 45+4 (пен.)

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Сандро (Де Шильо 73), Локателли (Закария 34), Рабио (Артур 85), Куадрадо (Бернардески 85), Влахович, Дибала, Мората (Кен 73)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, А. Бастони, Думфриз (Дармиан 59), Брозович (Гальярдини 79), Барелла, Чалханоглу (Видаль 79), Перишич, Джеко (Гозенс 90+1), Лаутаро Мартинес (Корреа 59)

Предупреждения: Рабио 15, Локателли 27, Мората 45, Куадрадо 45+3 - Лаутаро Мартинес 2, Шкриньяр 45, Перишич 75, Чалханоглу 76

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

За два года провалов "Ювентуса", а затем девять лет его доминирования Дерби Италии потеряло турнирное значение. Теперь оно вернулось. Сегодня "Юве" желал взять реванш за проигранный Суперкубок в январе, а также, хотя и Массимилиано Аллегри отрицал это, отдалить "Интер" от борьбы за Скудетто. Даже обойти его. "Нерадзурри" после семи очков в семи турах и на фоне жесткой критики в адрес прежде всего Симоне Индзаги также хотели реабилитироваться. А еще и Пауло Дибала играл против, возможно, следующего своего клуба.

"Ювентус" казался фаворитом. Он вроде бы нашел структуру игры. Не проигрывал в 16-ти предыдущих матчах лиги, одержав в них 11 побед. Забил в них 29 мячей. В том числе и шесть побед и две ничьи дома. Этого соперника дома побеждал в десяти последних матчах семь раз при трех ничьих. Не пропустив в семи. Он спокойно сидел на четвертом месте. А "Интер" играл плохо. Еще и нервничал, боялся вылета из борьбы за Скудетто. С другой стороны, потому его мотивация была более высокой. Да и в дерби фаворитов и законов нет.

Первый тайм был настолько насыщенным, что его можно разделить на целых четыре отрезка. Нет сомнений, что до перерыва хозяева выглядели гораздо лучше, и 14:3 по ударам по воротам вовсе не были обманчивыми. В первые 15 минут гости, пытаясь доминировать, раз за разом теряли мячи в центре поля, привозя тем самым стремительные контратаки. В следующие 15 уже немного освоились, но по-прежнему теряли мячи. Затем на 15 минут игра заснула. Ну а в добавленное время, которое продлилось десять минут, начался настоящий хаос.

Туринцев подводили слишком поспешные и не слишком точные удары. По центру или мимо. Мората, Влахович, Куадрадо, Дибала. По-настоящему угрожал воротам Хандановича лишь... он сам, когда ошибся на выходе. Тогда Кьеллини попал в перекладину. В стойку перевел мяч Щесны от удара Шкриньяра после углового. В добавленное время Мората уже наступил на ногу Думфризу, ВАР это заметил. Чалханоглу пробил пенальти плохо, добил его, но с фолом. Однако ВАР заметил, что Де Лихт вбежал в штрафную до удара, и пенальти был перебит.

Все это сопровождалось постоянными фолами, стыками, травмами, опасной игрой, спорами с арбитром. Во время пенальти с Массимилиано Иррати яростно спорили все.

Во втором тайме "Ювентус", разумеется, пытался отыграться и ожидаемо доминировал. "Интер" боролся и пытался огрызаться, не сидеть за "автобусом" постоянно. Все это на фоне гула трибун, вновь стыков, споров. Моменты у туринцев были. Дибала прорвался к вратарю, и лишь в последний момент удалось выбить. Влахович развернул защитников и чуть-чуть не докрутил. Закария прорвался, пробил, и Ханданович перевел в стойку. Впрочем, ближе к концовке матча миланцы начали все чаще отодвигать игру в центр поля. Так и удержались.

Первая победа "Интера" в гостях над "Ювентусом" с 2012-го года. Десятый гостевой матч в сезоне подряд без поражений. Победа в кубковом стиле. Индзаги упрекали в том, что он кубковый тренер, а не тренер лиги. Его успехи в Кубках, в том числе и против "Ювентуса" (три выигранных Суперкубка у туринцев, последний - в январе), отмечал и Аллегри. Сегодня Симоне как раз и настраивал команду на кубковый матч, заявляя, что его интересует не игра, а лишь результат, требуя агрессию, характер, злость. Все это он получил.

Желание игроков "Интера" реабилитироваться за неудачи и удержаться в борьбе за Скудетто оказалось решающим. Хотя по игре они уступили. Некий реванш за матч первого круга, когда по игре были лучше, но потеряли победу. Как бы то ни было, на данный момент при равенстве матчей с "Миланом" они отстают от него лишь на три очка. А "Ювентус" при равенстве опережает "Рому" на пять, то есть еще вовсе не обеспечил себе четвертое место.