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Вратарь Аякса продолжит карьеру в Интере - Ханданович не переживает из-за конкуренции

Италия
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Серьезное усиление для команды.

Вратарь Аякса продолжит карьеру в Интере - Ханданович не переживает из-за конкуренции

UA-Футбол
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Вчера "Интер" в принципиальном матче обыграл "Ювентус" и продолжает погоню за "Миланом" и "Наполи" в таблице Серии А.

Не забывает команда и про усиление на следующий сезон.

Известный иснайдер Фабрицио Романо сообщил, что клуб договрился о контракте с вратарем "Аякса" Андре Онаной.

Камерунец составит конкруенцию Самиру Хандановичу.

Словенский голкипер не переживает по этому поводу.

"Для меня это не проблема, я просто хочу, чтобы "Интер" стал сильнее", - говорит ветеран в интервью DAZN.

Впрочем, судьба самого Хандановича также не решена.

"Мой контракт истекает в июне - я надеюсь, что мы придем к соглашению, но еще ничего не решено", - добавил Самир.

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В статье: Интер (Италия) Андре Онана
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