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Вратарь Аякса продолжит карьеру в Интере - Ханданович не переживает из-за конкуренции
Серьезное усиление для команды.
Вчера "Интер" в принципиальном матче обыграл "Ювентус" и продолжает погоню за "Миланом" и "Наполи" в таблице Серии А.
Не забывает команда и про усиление на следующий сезон.
Известный иснайдер Фабрицио Романо сообщил, что клуб договрился о контракте с вратарем "Аякса" Андре Онаной.
Камерунец составит конкруенцию Самиру Хандановичу.
Словенский голкипер не переживает по этому поводу.
"Для меня это не проблема, я просто хочу, чтобы "Интер" стал сильнее", - говорит ветеран в интервью DAZN.
Впрочем, судьба самого Хандановича также не решена.
"Мой контракт истекает в июне - я надеюсь, что мы придем к соглашению, но еще ничего не решено", - добавил Самир.
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