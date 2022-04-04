Серия А. Милан не побеждает дома Болонью

Серия А. 31-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья" 0:0

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 75), Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер (Кесси 70), Тонали, Мессиас (Ребич 46), Диас, Леау, Жиру (Ибрагимович 70)

"Болонья": Скорупски, Хики (Касиус 71), Сумаро, Теат, Медель (Бонифаци 83), Дайкс (Мбайе 83), Схутен, Сванберг (Сориано 71), Айбишер, Барроу (Орсолини 60), Арнаутович

Предупреждения: Дайкс 40, Орсолини 90+7

Главный арбитр: Ливио Маринелли

"Милан" ожидал стать главным победителем этого тура. "Интер" и "Наполи" играли на выезде с "Ювентусом" и "Аталантой", ожидалась их потеря очков. А "россонери" играли с глухим середняком, не забивавшим в трех своих последних матчах и в пяти из последних семи, выигравшим лишь один из десяти. Проигравшим командам Топ-8 шесть раз подряд. С командой, которую переиграли 11 раз из последних 12-ти, которой забивали как минимум два мяча в последних шести матчах.

Правда, и сам лидер лиги играет на самом деле не очень хорошо. Слишком много ничьих на всех полях, слишком мало побед дома (по четыре в предыдущих десяти матчах), слишком мало забитых (лишь в двух из девяти матчей более одного). Он недавно проигрывал дома "Специи", играл вничью с "Удинезе", в гостях не переигрывал последнюю команду лиги "Салернитану". Причем двух последних точно не заслужил победить. Сегодня он также играл крайне неровно, часто терял инициативу.

В первые 25-27 минут матча "Болонья", мотивированная трогательным видео главного тренера Синиши Михайловича, вновь лечащегося от лейкемии, играла гораздо лучше соперника. Довела владение мячом до 58-ми процентов. Прежде всего Айбишеру не хватало силы ударов. Барроу издали хватило, но Маньян вытащил из-под перекладины. Затем "Милан" начал доминировать. И уже ему не хватало силы и точности. Два удара заблокировали перед воротами. Удару головой Жиру хватило, но Скорупски спас.

23 удара по воротам в первом тайме - признак весьма живой, быстрой, интересной игры. Комбинации удавались неплохие. Вот только качество этих ударов подкачало.

В третьей четверти матча давление хозяев возрастало. Леау перешел на правый фланг, обыгрался с Диасом и пробил. Скорупски вытащил ногой. Удар Беннасера издали он уже тащил руками, а удар Калабрии справа - пальцами. Гости уже практически только защищались. Но как раз в четвертой четверти матча защищались уже увереннее, многого не позволяли даже Златану. Итоговые 8:33 по ударам по воротам их не смутили и роли не сыграли.

На второй добавленной минуте Ибра с шести метров не сумел головой переправить мяч в ворота. Возможно, из-за того, что была забинтована. Не сумел и Ребич через две минуты. Уже из-за суперсейва Скорупски из-под перекладины.

0:0, 1:0, 1:0, 1:0 - таковы результаты четырех матчей "Милана" перед этим. 0:0, 0:1, 0:1 - таковы у "Болоньи". Так что 0:0 здесь логичен. Логична и потеря очков "россонери", поскольку сегодня они играли точно так же неровно в целом и безалаберно, крайне неточно в атаке, как и в последние полтора месяца. Они остаются первыми, но для оптимизма по такой игре причин мало. А "россоблу" поборолись за своего тренера и добыли компенсацию за предыдущие не совсем справедливые поражения.