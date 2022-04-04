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Слушания о приросте капитала в чемпионатах Италии назначены на 12, 14 и 15 апреля
Фигурируют "Ювентус", "Наполи", "Дженоа", "Сампдория", "Эмполи" и "Парма"
Фото: twitter.com/FIGC
Итальянская федерация футбола (FIGC) назначила слушания по делу о приросте капитала и завышенных трансферных стоимостях на 12, 14, 15 апреля, сообщает Football Italia.
Сообщается, что было представлено 11 клубов в Серии А, B и С, переданных в Дисциплинарную комиссию и выставленных на суд. Это "Ювентус", "Сампдория", "Наполи", "Про Верчелли", "Дженоа", "Парма", "Пиза", "Эмполи", "Кьево", "Новара" и "Пескара".
Клубы подозреваются в искусственном завышении трансферных сборов при обмене игроками, что создавало впечатление, что они перемещают более ценные активы и балансируют бухгалтерские книги.
Отмечается, что причиной настолько быстрого рассмотрения дела является скорое завершение сезона в Италии. Так как к некоторым клубам может применяться штраф в виде снятия очков, дело хотят рассмотреть до конца чемпионата.
Клубам из Серии А скорее всего будут грозить штрафные очки, в то время как клубы Серии B могут столкнуться с более серьезными наказаниями.
"Кьево" и "Новара" прошлым летом были объявлены банкротами и больше не существуют. Их обвинение формально.
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