Милан проиграл удобный тур. Итоги 31-го тура Серии А

Салернитана - Торино 0:1

Специя - Венеция 1:0

Удинезе - Кальяри 5:1

Фиорентина - Эмполи 1:0

Сампдория - Рома 0:1

Лацио - Сассуоло 2:1

Ювентус - Интер 0:1

Аталанта - Наполи 1:3

Эллас Верона - Дженоа 1:0

Милан - Болонья 0:0

В 31-ом туре Серии А победителем должен был выйти "Милан". Даже его наставник Стефано Пиоли, проводивший свой сотый матч в клубе в Серии А, говорил об удобном туре. "Дьяволы" радостно потирали руки, предвкушая, как "Интер" и/или "Наполи" потеряют очки на тяжелейших выездах и отдалятся от борьбы за Скудетто. По статистике матчей тура обе они и вправду должны были проиграть, даже с разгромом, а "Милан" - выиграть с разгромом. Однако получилось совсем иначе.

"Ювентус" - "Интер"

Дерби Италии получилось донельзя классическим. Крайне мало голов, мало по-настоящему опасных моментов, зато великолепная атмосфера впервые за два года заполненного "Алльянц Стадиум", уйма стычек, единоборств, фолов, остановок. И конечно - жалобы на арбитра. Причем в эпизоде с пенальти Хакана Чалханоглу на Массимилиано Иррати набросились обе стороны. Да и после матча обсуждали его все. Адриен Рабио заявил, что судья решил судьбу матча, а затем и добавил, что его команда "играла 11-ю против 12-ти". Классика.

Отличались две вещи. На арбитра обычно после этого дерби жалуются миланцы. Как в первом круге. Теперь жалуются туринцы. За, по их мнению, слишком мягкий пенальти (на самом деле у арбитров установка ставить пенальти, когда наступают на ногу), за требование перебить из-за входа защитника в штрафную до удара (таков закон). И за эпизод во втором тайме, когда наступили на ногу Закарии. Вроде бы и вправду на линии штрафной, а не за ней. Но вновь, после Дерби Италии жалобы на судей всегда бесконечны.

Ну и второе отличие - победа "Интера". Он не побеждал на "Алльянц" с 2012-го года при семи поражениях, трех ничьих и семи матчах без забитых. Он подошёл к матчу с семью очками в семи турах, в глубоком кризисе, ставившем под сомнение даже будущее тренера Симоне Индзаги. А "Ювентус" подошёл с 11-ю победами и пятью ничьими в 16-ти турах и ощущениями рождения новой команды Массимилиано Аллегри. Об этом Макс говорил и после матча. Но мы в который раз увидели, что в дерби фаворитов и формы нет.

По игре "Ювентус" выглядел гораздо лучше. 22:5 по ударам по воротам, постоянные перехваты мячей в центре поля и размашистые атаки. Переход на 4-2-3-1 и атакующая игра напомнили многим матч дома против "Вильярреала" в Лиге Чемпионов, а некоторым - даже команду "пяти звёзд" 2017-го года. "Интер" же лишь отбивался, и его игроки и тренер признавали, что не играл хорошо. Вот только и результат напомнил "Вильярреал". Да и в целом "Юве" лишь с одной победой в Топ-матче (над "Ромой") из последних девяти.

Удары после классных прорывов были плохими, 80-миллионного Душана Влаховича прикрыла глыба Милана Шкриньяра. Наиболее заметным действием форвардов "бьянконери" в матче был пенальтийный фол Мораты. А главное - как и в матче Суперкубка против того же "Интера", как против "Вильярреала", не хватило характера. "Интер" же, тренера которого обвиняли в том, что он всего лишь "кубковый", отыграл кубковый матч. В котором Индзаги требовал увидеть агрессию, жёсткость и результат, а не игру. Получил.

"Аталанта" - "Наполи"

В принципе, в Турине выиграл тот, кому было больше нужно. Ведь "Ювентус" довольно прочно сидит на четвертом месте и не верил в борьбу за Скудетто, а вот "Интер" всеми силами пытается удержаться в борьбе за трофей. Выиграл тот, кому больше нужно, и в Бергамо. "Аталанта" уже понимает, что в Топ-4 не будет, а вот "Наполи" цепляется всеми силами за борьбу за Скудетто, говорит о миссии и мечте целого города. Здесь также победили гости, которые большей частью отбивалась (6:19 по ударам по воротам).

"Наполи" играл без автора своих четырёх последних голов Осимхена, без ведущих защитников Ди Лоренцо и Ррахмани, с не полностью здоровым Зелински, с думающим о Торонто Инсинье. После тяжёлых побед (ни одной с разницей более одного мяча с шестого февраля) и поражения от "Милана". Тем не менее, он победил увереннее. Его игра от обороны, отказ от коротких пасов там, были осознанным планом, он не терял мячи в центре. И даже забил трижды. С пенальти, штрафного и контратаки.

Лучано Спаллетти перед матчем требовал прежде всего сравняться с соперником в агрессии, в единоборствах. С чем обычно у "Наполи" проблемы. А после довольно говорил о характере подопечных от начала и до конца. Признавая, что команда страдала в начале каждого из таймов, но затем приходила в себя. Он ещё и помог ей заменами. Лосано и Элмас сделали третий гол.

"Аталанта"? Она с десятью очками в десяти последних турах. Она просто не выглядит достаточно сильной, качественной, свежей для борьбы за Топ-4. Тем более - с четырьмя победами в 15-ти домашних матчах. Она доминировала, Джан Пьеро Гасперини говорил о хорошей игре. Но также признавал, что поражение при такой означает неготовность к борьбе за Топ-4. Да и к игре есть претензии. Вратарю соперника Оспине почти не приходилось работать, а пропущенные голы были весьма наивными.

"Милан"

"Милан" играл рядовой матч. С глухим середняком, набравшим шесть очков в десяти предыдущих. Проигравшим командам Топ-8 шесть подряд. Которого переиграл 11 раз из последних 12-ти, которому забивал как минимум два мяча в последних шести. Впрочем, после громких побед конкурентов этот матч превратился в дополнительную ношу, нагрузку. Это было особенно заметно в первые 25-27 минут, когда выглядел слабее "Болоньи", игравшей за вновь лечащегося от лейкемии главного тренера Синишу Михайловича.

Отвечать на такие победы, как "Наполи" и "Интера", потерей очков нельзя. Но именно так "россонери" и ответили. Как и в последние полтора месяца, играя сумбурно, нервно, поспешно и неточно.33:8 по ударам по воротам - огромное преимущество. Во втором тайме на воротах Скорупски сидели, и он несколько раз спасал. Но и тогда острый недостаток качества, ума и спокойствия фаворита проявлялся. Хотя и Стефано Пиоли, признавая проблемы с качеством, отрицал проблемы с психологией.

Четвертая ничья "Милана" в последних девяти матчах лиги. Пусть и не проиграл ни в одном из них. Всего четыре забитых в последних пяти. Предыдущие три матча при такой же неорганизованной игре он выиграл со счетом 1:0. Но на этот раз, как и по такой же игре против "Удинезе", "Салернитаны", "Специи", не прокатило. И это справедливо.

"Рома", "Лацио" и "Фиорентина"

Римские команды подходили к своим рядовым матчам по-разному. "Рома" после девяти матчей без поражений, сразу после громкой победы в дерби. Хорошей игры от неё уже не дождаться, но результат команда Жозе Моуриньо дает. Вместе с победой в Генуе набрала 13 очков в пяти последних матчах, девять из них - тремя 1:0. Игра в целом была отвратительной, с 8:6 в пользу хозяев по ударам по воротам. Гости нашли гол с одной быстрой фланговой атаки и затем отдыхали перед матчем Лиги Конференций.

"Лацио" играл после громкого поражения в дерби. Чувствуя себя и сезон потерянным. Ему было гораздо сложнее настроиться. Да и соперник был сильнее - "Сассуоло" уже побеждал в гостях "Ювентус", "Милан" и "Интер", в предыдущих пяти турах набрал 13 очков. Но он вышел играть рядовой матч. А "орлы" вышли реабилитироваться. Они выиграли в игре в бешеном темпе, забив прорывом правого защитника Лаццари и с розыгрыша штрафного.

Весьма солидная победа. И это в матче, в котором заклеванный за сборную Чиро Иммобиле безбожно мазал. Не случайно Маурицио Сарри остался очень доволен таким ответом на "позор" дерби. Тем более, что, как признался, не был уверен в таком. А Моуриньо ожидаемо был доволен тем, что его команда после дерби не начала витать в облаках.

Игра "Фиорентины" напомнила игру "Ювентуса". 22:4 по ударам по воротам, при этом весьма неудачные последние пасы и удары. В итоге получился уже шестой матч подряд с не более одного забитого. "Фиалки" сейчас точно не в лучшей форме. Впрочем, разница существенна. Они в итоге не пропустили, забили и победили. Они продолжают борьбу за Еврокубки. А "Рома" и "Лацио" даже теоретически могут дотянуться до Лиги Чемппонов.

Другие

Важнейшие победы одержали "Специя" и "Удинезе". Из семи последних матчей команда Тьяго Мотты добыла очки лишь в двух. Но оба раза - победами над прямыми конкурентами. В равном нервном матче она выдержала атаки "Венеции", сама начала создавать и в итоге добила в добавленное время. Команда Габриэле Чоффи также играла против прямого конкурента, даже пропустила первой. Но затем забила пять и объявила о том, о чем и так все знали - она относится к Серии А.

Относится ли к Серии А "Венеция", набравшая семь очков в последних 17-ти турах, проигравшая пятый матч подряд? В такой манере очный матч нельзя проигрывать. Нельзя пропускать после двух плохо выбитых мячей. Нельзя и проигрывать как "Кальяри". Вальтер Маццарри ожидаемо отказался отвечать на вопросы, заявив, что после 1:5 это бесполезно и извинившись перед болельщиками. И как "Салернитана", игравшая дома с безразличным середняком, полностью доминировавшая, но привезшая в двух разных эпизодах пенальти и удаление.

"Дженоа" присоединилась к этим троим и также проиграла. Впервые в каденции Александера Блессина. Пять 0:0, два 1:1, 1:0 и 0:1 - таковы его результаты. Логично, что с такой забиваемостью ранний пропущенный в Вероне стал фатальным.

Украинский след

Руслан Малиновский, несмотря на замену в перерыве, остался вторым на поле по ударам по воротам - три. Он начал опасным ударом головой, с трудом вытащенным вратарём, разыграл "стенку" на линии штрафной, но пробил неудачно. Подал два угловых, которые Скальвини замкнул головой немного неточно. Прорвался почти во вратарскую и был заблокирован в последний момент. Вся атака "Аталанты" до перерыва заключалась в нем. Вот только первый тайм команды в целом был гораздо более слабым, чем второй.

Он слишком много терял мяч (14 раз), слишком часто выпадал из игры (всего 13 передач). А после его ухода во втором тайме игра бергамцев стала более живой.

Оценки от прессы - большей частью плохая "пятерка" (Gazzetta Dello Sport и Tuttosport), кое-где 5.5 (Corriere Dello Sport). Последняя более справедлива, но в целом ясно, что об этом матче Руслану и команде нужно поскорее забыть.

Виктор Коваленко продержался на поле 57 минут. И получил ещё больше "пятерок". Разве что от Gazzetta Dello Sport - 5.5. Он как раз не запомнился ничем, хотя отдал больше передач (19), чем Малиновский и терял мячи меньше. После его ухода "Специя" сильно добавила. Оправдание Виктора в том, что во втором матче подряд он играл на неудобной позиции левого вингера. Ну и в том, что его команда победила.

Владислав Супряга остался в запасе "Сампдории".

Лучший игрок тура - Бету ("Удинезе"). Хет-трик, оставляющий его команду в Серии А

Прорыв тура - "Интер". Знаковая победа в Дерби Италии

Разочарование тура - "Аталанта". Не готова к борьбе за Топ-4

Лучший вратарь тура - Лукаш Скорупски ("Болонья"). Лидер лиги не пробил его

Лучший тренер тура - Лучано Спаллетти ("Наполи"). План сработал

Фото - Ansa