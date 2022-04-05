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Игрок Аталанты извинился перед соперником за расизм в недавнем матче Серии А

Италия
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Пострадал один из лидеров "Наполи"

Игрок Аталанты извинился перед соперником за расизм в недавнем матче Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В недавнем матче Серии А между собой сыграли "Аталанта" и "Наполи". Вторые одержали относительно уверенную победу, что позволило им продолжить борьбу за победу в Серии А.

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Однако был и неприятный эпизод. Фанаты на трибунах оскорбляли на расовой почве игрока "Наполи" Калиду Кулибали. Свои извинения принес футболист "Аталанты" Мартин де Роон.

"Мне все еще грустно от того, что в футболе существует расизм. От имени все НАСТОЯЩИХ болельщиков "Аталанты" и жителей Бергамо хотел бы извиниться перед Кулибали", - написал голландец в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что Кулибали продлит контракт с "Наполи". Также он получит капитанскую повязку.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Мартен де Роон
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