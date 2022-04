Игрок Аталанты извинился перед соперником за расизм в недавнем матче Серии А

В недавнем матче Серии А между собой сыграли "Аталанта" и "Наполи". Вторые одержали относительно уверенную победу, что позволило им продолжить борьбу за победу в Серии А.

Однако был и неприятный эпизод. Фанаты на трибунах оскорбляли на расовой почве игрока "Наполи" Калиду Кулибали. Свои извинения принес футболист "Аталанты" Мартин де Роон.

"Мне все еще грустно от того, что в футболе существует расизм. От имени все НАСТОЯЩИХ болельщиков "Аталанты" и жителей Бергамо хотел бы извиниться перед Кулибали", - написал голландец в социальных сетях.

It still saddens me that there’s racism in football. On behalf of all the TRUE Atalanta fans and the people of Bergamo, I’d like to apologize to Koulibaly. pic.twitter.com/ZQGE4Hzqyn