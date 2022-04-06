Конец эпохи. Капитан Ювентуса летом может отправиться в МЛС

В конце этого сезона Джорджо Кьеллини может покинуть "Ювентус". Информацию об этом передает La Gazzetta dello Sport.

По их информации, ветеран итальянского футбола рассматривает возможность переезда в МЛС. Контракт Джорджо с "Юве" истекает летом 2023-го года, однако туринский клуб может и досрочно отпустить своего капитана.

В составе "старой синьоры" Кьеллини отыграл 553 матча, завоевав 19 трофеев. Помимо этого, летом 2021-го стал чемпионом Италии со сборной Италией.