Милан и Интер готовы пойти на строительство нового стадиона за городом

Директора "Милана" и "Интера" подтвердили, что готовы построить новый стадион за городом, если такой проект займет значительно меньше времени, чем строить в Милане, сообщает Football Italia.

Сообщается, что руководство обоих клубов готовы одобрить проект строительства нового стадиона в пригороде Милана, если это ускорит процесс.

Итальянская бюрократия не позволяет быстро построить арену в пределах города, так как проект необходимо будет вынести на публичное слушание и одобрение горожан.

В связи с этим руководство также рассмотрит проекты по строительству нового стадиона недалеко от Милана, в городе Сесто-Сан-Джованни. Местный мер несколько недель назад уже одобрил проект.

Камнем преткновения также может стать нежелание инвесторов финансировать клуб с "неопределенностью" в вопросе будущего стадиона, о чем заявил директор "Интера" Алессандро Антонелло.

Такие бюрократические трудности связаны с тем, что проект стадиона не принадлежит муниципалитету "Милана", а является собственностью клубов, то есть частный, а значит и требования к нему выше.