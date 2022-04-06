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Милан и Интер готовы пойти на строительство нового стадиона за городом
Такой проект может занять гораздо меньше времени
Директора "Милана" и "Интера" подтвердили, что готовы построить новый стадион за городом, если такой проект займет значительно меньше времени, чем строить в Милане, сообщает Football Italia.
Сообщается, что руководство обоих клубов готовы одобрить проект строительства нового стадиона в пригороде Милана, если это ускорит процесс.
Итальянская бюрократия не позволяет быстро построить арену в пределах города, так как проект необходимо будет вынести на публичное слушание и одобрение горожан.
В связи с этим руководство также рассмотрит проекты по строительству нового стадиона недалеко от Милана, в городе Сесто-Сан-Джованни. Местный мер несколько недель назад уже одобрил проект.
Камнем преткновения также может стать нежелание инвесторов финансировать клуб с "неопределенностью" в вопросе будущего стадиона, о чем заявил директор "Интера" Алессандро Антонелло.
Такие бюрократические трудности связаны с тем, что проект стадиона не принадлежит муниципалитету "Милана", а является собственностью клубов, то есть частный, а значит и требования к нему выше.
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