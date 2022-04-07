Милан интересуется иранским нападающим

Иранский нападающий "Порту" Мехди Тареми попал в сферу интересов итальянского "Милана". По информации издания Record, ведущий итальянский клуб рассматривает возможность подписания контракта с 29-летним футболистом летом.

Однако, помешать трансферу могут финансовые аппетиты португальского клуба. "Порту" стремится получить за своего игрока не менее 20 миллионов евро, а итальянцы не готовы тратить такую сумму.

В текущем сезоне Тареми сыграл в 39 матчах "Порту" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.