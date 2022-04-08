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Арсенал и Ньюкасл заинтересованы в звездном полузащитнике Ювентуса

Италия
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Арсенал и Ньюкасл заинтересованы в звездном полузащитнике Ювентуса

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"Арсенал" и "Ньюкасл" обозначили интерес к полузащитнику "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает Corriere dello Sport. Аргентинец хотел бы покинуть Италию.

Сообщается, что клубы проявляют интерес, но не более. Сам Пауло хотел бы покинуть Италию, но если он не найдет подходящий вариант в Европе, может перейти в "Интер", который также заинтересован в игроке.

Срок текущего контракта Дибалы с "Ювентусом" истекает этим летом, а новое соглашение подписано не будет.

В этом сезоне Пауло провел 30 матчей за "Юве", забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Ньюкасл
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Источник:
corrieredellosport.it

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