Серия А. Интер явно перезагрузился после Ювентуса - разобрался с Вероной

Серия А. 22-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эллас Верона" 2:0

Голы: Барелла 22, Джеко 30

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай (Д"Амброзио 46), Димарко (А. Бастони 66), Думфриз, Брозович, Барелла (Видаль 65), Чалханоглу (Гальярдини 84), Перишич, Джеко, Корреа (Гозенс 59)

"Верона": Монтипо, Казале, Гюнтер, Чеккерини (Шутало 82), Фараони (Депаоли 62), Илич, Тамез, Лазович (Канчелльери 82), Бесса (Лазанья 62), Симеоне, Капрари

Предупреждения: Думфриз 84, Брозович 90+1

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Победа в Дерби Италии после ужасного периода с семью очками в семи турах должна была перезагрузить "Интер". В команде говорили о кардинальных изменениях в настроении, вере в себя. Правда, как раз такие ощущения превращали рядовой матч против вроде бы безразличной "Вероны" в весьма опасный. Ведь в последнее время "мастифы" остановили в гостях "Рому" и "Фиорентину", ранее - "Наполи" и вообще специалисты по грандам. Их агрессивный стиль способен застать врасплох кого угодно. Но сегодня чемпион был готов.

Слова Симоне Индзаги об интенсивном сопернике, требования играть как "настоящий "Интер", были услышаны. Уже давно не доводилось видеть от "змей" такое начало. Мячом они владели ненамного больше, "мастифы" привычно для себя прессинговали, играли в пас. Но постоянно теряли мячи, что запускало контратаки соперника. На 30-ой минуте счет по ударам по воротам был 10:0. Особо отличался Перишич. Пробивал низом под стойку (Монтипо вытащил), прорвался слева и забросил на Бареллу, переправил угловой на Джеко.

После гола боснийца "Интер" уже скорее перешел в режим удержания счета. Владение мячом по итогам полного матча он и вовсе проиграл. Кое-какой риск был. Еще в первом тайме Ханданович спас на выходе от Симеоне. Чеккерини и Лазанья с неплохих позиций не попадали. Впрочем, какого-либо ощущения возможного камбека "Вероны" не возникало. А лучший момент создал тот, кто вел в счете. Монтипо отчаянным прыжком перевел удар Д"Амброзио в стойку.

Вторая победа "Интера" в лиге подряд, чего в 2022-ом году еще не было. Второй матч подряд без пропущенных мячей. Второй матч из девяти последних с более одного забитого. Причем сегодняшнее выступление получилось уверенным, продуманным, живым и организованным. Именно с такой игрой можно накатывать на концовку сезона и надеяться на Скудетто. Чемпион высвободился?