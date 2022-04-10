На пути к фотофинишу. Плюсы и минусы претендентов на Скудетто

Такой плотной борьбы за чемпионский титул в Серии А не было с сезона 2001/02. Тогда три команды претендовали на титул вплоть до последнего тура. Сейчас такая ситуация также может образоваться. На данный момент "Милан", "Наполи" и "Интер" отыграли равное количество матчей - по 31-му. У каждого осталось по семь. Шанс оценить их состояние, календарь, сильные и слабые стороны.

"Интер", 66 очков, второе место

Календарь : Специя (в гостях), Рома (дома), Болонья (г), Удинезе (г), Эмполи (д), Кальяри (г), Сампдория (д)

Календарь чемпиона кажется самым легким. "Интер" - лидер по набору очков против команд ниже Топ-7 лиги. А именно против таких остались все матчи, кроме одного. По-настоящему сложными кажутся лишь встречи с "Ромой", которая все еще мечтает о Лиге Чемпионов, и с "Кальяри", который борется за выживание. Остальные - середняки и почти середняки с высокими шансами остаться в Серии А.

С другой стороны, из-за перенесенного матча против "Болоньи" и занятости в Кубке его календарь - самый плотный из трех. В апреле придется сыграть пять матчей за 16 дней. А именно подобная плотность с начала года (лига, Кубок, Суперкубок, изнуряющие битвы с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов) приводила к усталости и потерям очков.

В пользу "нерадзурри" статистика. В пяти предыдущих сезонах Скудетто брал тот, кто набирал больше всех очков дома, при этом не больше всех в гостях. "Интер" сейчас лидер по домашним очкам. В то время, как "Наполи" и "Милан" даже не в Топ-3.

Психология

Нельзя недооценивать сердце чемпиона. Главное преимущество "Интера" именно в этом. Он уже знает, как побеждать, он уже прошёл рубеж между просто сильной командой и победителем. Антонио Конте постоянно говорил об изменении менталитета игроков и всего клуба, и ему удалось это сделать. И сейчас, после его ухода, игроки постоянно отмечают существенный переворот в сознании, в вере в себя.

Все это особенно было заметно в Дерби Италии неделю назад. "Интер" был прижат к стенке, до него в семи турах набрал семь очков, его штормило от критики, даже говорили об увольнении Симоне Индзаги. Но он выдержал и выиграл тяжёлый матч, в котором, как признали сам Индзаги и игроки, играл слабо (5:22 по ударам по воротам).

С другой стороны, Симоне - не Конте. Восхищение им, медовый месяц, продлившийся полгода, прошли. Уже вспомнили, что он тренирует лишь шестой год и ни разу не занимал место выше четвертого в лиге, что с "Лацио" в последних восьми турах сезона набирал максимум 15 очков. Уже начинают называть кубковым тренером, слабым в лиге. Болельщики уже не полагаются на него и только и ждут шанса покритиковать.

После победы в Турине все это улеглось, но любая потеря очков разбудит с новой силой. Тем более, что ожидают рядовые матчи лиги, не "кубковые" прямые битвы.

Кадры

Сверхопытный голкипер, тройка защитников Шкриньяр-Де Фрай-Бастони, которую сравнивали с легендарной тройкой "Ювентуса" Барцальи-Бонуччи-Кьеллини. Острые латерали Думфриз и Перишич, замечательные опорники Брозович и Барелла, один из лучших форвардов поколения Джеко, форвард с огромным потенциалом Лаутаро Мартинес. Чемпионы Европы Бастони и Барелла, чемпионы Южной Америки Видаль, Санчес, Лаутаро, Корреа, вице-чемпионы мира Брозович и Перишич.

С другой стороны, Лаутаро, Санчес и Чалханоглу забили в 2022-ом году лишь в одном матче лиги, Корреа - ни разу. Все центральные полузащитники вместе взятые - два мяча. Вратарь Ханданович привозит уже полтора года. Скамья запасных, которую считали главным козырем, оказалась слабой. Гальярдини, Весино, Санчес, Видаль разочаровывают и думают об уходе, Корреа часто травмирован, Димарко и Дармиан, активно игравшие в первом круге, задвинуты в глубокий запас.

Слабые скамейка и ротация - один из главных пунктов критики в адрес Индзаги.

Игра

Проблемы игроков ожидаемо приводят к игровым. "Интер" - до сих пор первый в лиге по забитым мячам, ударам по воротам и в створ. Индзаги не перестаёт заявлять, что доволен креативом, что его команда играет хорошо, создаёт много. Но мячи не залетают. В семи из девяти последних матчей команда не забивала более одного. Центр поля устал, часто теряет контроль над игрой, пропускает контратаки. Тренер признает проблемы с контролем, с настроем на некоторые матчи.

Правда, в двух последних матчах никаких проблем с настроем и желанием не было. Вчера, против "Вероны" (2:0), еще и живая игра в атаке прорезалась. Возможно, это признак начала ударной концовки сезона.





"Милан", 67 очков, первое место

Календарь : Торино (г), Дженоа (д), Лацио (г), Фиорентина (д), Эллас Верона (г), Аталанта (д), Сассуоло (г)

"Милан" первый по очкам, а в такой плотной концовке сезона любое преимущество крайне важно. Первый и в очной таблице трех. Также следует отметить, что его ожидают больше гостевых матчей, чем домашних, а в гостях он гораздо лучше, чем дома. Первый в лигах Топ-5 по гостевым победам. Да и на всех полях лиги не проигрывал уже в девяти матчах подряд.

С другой стороны, с октября "россонери" сумели выдать лишь две серии по три победы. А в месяце апреле в семи последних сезонах не набирали даже 50 процентов очков. Сейчас у них еще и календарь сложен. Лишь им придется играть аж против трех команд из Топ-8. Хотя против таких они как раз играют лучше. По потерянным очкам против них уверенно первые.

Психология

Мотивация вице-чемпиона запредельна. Он верит, что за 2.5 года замечательной работы со Стефано Пиоли заслуживает взять свое первое Скудетто за 11 лет. И уж точно не хочет отпускать в отрыв "Интер", в мае вышедший вперед по ним - 19:18. Пиоли уверяет, что команда ментально чувствует себя отлично. Говорит о положительном напряжении, о наслаждении и гордости за пройденный путь. Нет сомнений, что атмосфера в клубе, гармония игроков с тренером наилучшая.

Игра и кадры

Главный козырь команды сейчас - оборона. В 12-ти матчах второго круга она пропустила лишь семь мячей. В последних четырех - ни одного. И это при травмах Симона Кьера и Алессио Романьоли. Новая связка Томори-Калулу работает отлично. А это позволило победить со счетом 1:0 в трех из последних четырех матчей. За такой цинизм "Милан" даже начали сравнивать с "Ювентусом" первой каденции Массимилиано Аллегри...

Вместе с тем, эти 1:0 - еще и признаки слабой атаки. Лишь в двух из десяти последних матчей "дьяволы" забили более одного мяча. Как результат - пять из них не выиграли. Ни один игрок не достиг двузначного числа голов. Златан Ибрагимович и Анте Ребич после серии травм в ужасной форме, Браим Диас в такой с осени, Оливье Жиру не может быть бомбардиром. Даже ударный левый фланг Леау-Эрнандес (первого уже начали сравнивать с Тьерри Анри и Килианом Мбаппе) сдал.

Сколько можно полагаться на удары издали опорника Беннасера и защитника Калулу? Неделю тому дома против кризисного середняка "Болоньи" они не прошли и осталось 0:0.

Команда ослабела в главных козырях - интенсивности высокого прессинга, перехватах, стремительных атаках. Она часто заторможена, апатична, будто сонна и не чувствует важности момента. Пропускает атаки, на время теряет контроль в центре поля. Она не выглядела лучше ни "Удинезе", ни "Салернитаны", совершенно не впечатлила против "Сампдории", "Кальяри", "Эмполи", "Болоньи".

"Наполи", 66 очков, третье место

Календарь : Фиорентина (д), Рома (д), Эмполи (г), Сассуоло (д), Торино (г), Дженоа (д), Специя (г)

В отличие от миланских команд, у неаполитанцев нет ни нагрузки Кубка, ни перенесенных матчей. Немалое преимущество. Правда, соперники неудобны. Как и "Милан", "Наполи" ожидают матчи против "Сассуоло", "Торино" и "Фиорентины", против которых "Интер" совсем недавно уже потерял очки. Плюс оба сыграют с борющейся за выживание "Дженоа".

Психология

В "Наполи" мотивация также запредельна. То, что шанс взять Скудетто через 32 года появился именно в первый полный сезон после кончины Диего Марадоны, героя обоих предыдущих, добавляет символизма. Стадион его имени сейчас бушует, создает настоящую чемпионскую атмосферу. Что помогло устроить камбек против "Удинезе". А главный тренер и игроки говорят о мечте всего города. Лучано Спаллетти даже говорит о шансе стать героями, легендами, о бессмертии.

Такой пафос дома против "Милана" скорее помешал - 0:1. Уже начали говорить о привычном лузерском характере неаполитанцев. Но затем они одержали три непростые победы, до него вырвали победу в гостях над "Лацио" в добавленное время.

Спаллетти призывал не только быть лучшей командой лиги по владению мячом, по технике, но и бороться, ввязываться в единоборства. И игроки его послушали, отлично борясь в гостях против обожающих единоборства "Вероны" и "Аталанты" и победив обеих. Причем в Бергамо - без автора четырех последних голов Осимхена, лучшего игрока команды в феврале Ррахмани, чемпиона Европы Ди Лоренцо. А это признак характера.

Впрочем, многие уверены, что в решающий момент они, как всегда, развалятся.

Кадры и игра

Преимущество неаполитанцев в кадрах, особенно на скамье запасных, и в тренере. У кого в запасе есть игроки уровня Мерета, Лосано, Демме, Руиса, Мертенса, Элмаса, Петаньи? Причем почти все они, в отличие от запасных "Интера", играют, в тонусе. А Спаллетти - наиболее опытный, титулованный тренер из всех троих, тренировавший в групповом турнире Лиги Чемпионов еще в 2006-ом году (Пиоли и Индзаги не были там до 2020-го). Он также единственный, кто пытается варьировать тактические схемы.

Президент Аурелио Де Лаурентис и пресса сообщают, что ему удалось сделать невозможное - принести спокойствие и сплоченность в вечно бурную команду вечно бурного города, бунтовавшую еще 2.5 года назад.

С другой стороны, игра впечатляет не больше, чем игра миланцев. Ей особенно трудно в позиционной атаке. Спаллетти пришлось призывать подопечных не играть будто на ручном тормозе. Сами игроки не в лучшей форме. Ангисса, Лосано, Руис, Зелински после травм, капитан Инсинье забил лишь один гол в сезоне с игры, уйдет летом, и болельщики обвиняют его в игре спустя рукава.

В семи последних матчах лиги "везувиани" неизменно пропускали и лишь однажды выиграли с разницей более одного мяча.

В целом в этой борьбе за Скудетто ясны две вещи. Она будет продолжаться до последнего, и ее победитель будет наименее впечатляющим чемпионом за последние 15-20 лет. Что, конечно, совершенно не помешает ему бурно праздновать.

Фото - Ansa