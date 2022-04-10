Серия А. Наполи - Фиорентина 2:3. Как в 2018-ом?

Серия А. 32-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фиорентина" 2:3

Голы: Мертенс 58, Осимхен 84 - Гонсалес 29, Иконе 66, Кабрал 72

"Наполи": Оспина, Дзаноли, Ррахмани, Кулибали, Руи (Гулям 86), Лоботка (Демме 80), Руис (Мертенс 56), Политано (Лосано 46), Зелински, Инсинье (Элмас 80), Осимхен

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор (Кварта 86), Миленкович, Бираги, Данкан (Мале 65), Амрабат, Кастровилли, Гонсалес (Кальехон 85), Кабрал (Кокорин 86), Сапонара (Иконе 65)

Предупреждения: Миленкович 11, Кабрал 73, Иконе 88

Ветры Скудетто дули в Неаполе. Сегодня на "Стадио Марадона" должно было собраться рекордное число зрителей с 2018-го года, года борьбы за этот же трофей. Лучано Спаллетти уже прямо заявил, что не нацеливаться на чемпионский титул было бы глупо. Еще ранее говорил о шансе стать легендами, бессмертными для всего города. Он уверен в команде после победы в Бергамо, добытой без Виктора Осимхена, Амира Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо. Уверен в характере своих игроков и в помощи родного стадиона.

Проблема в том, что на этом самом стадионе неаполитанцы выиграли лишь три из восьми предыдущих матчей. В предыдущем пришлось устраивать камбек после 0:1 по итогам первого тайма. На всех полях лиги они пропустили сегодня уже в восьмой раз подряд, лишь однажды победили с разницей более одного мяча. Ни один их матч не был простым. Да еще и встретились сегодня с соперником, который также буксует (восемь очков в пяти турах), но борется за Еврокубки и в предыдущем гостевом матче остановил "Интер". Задача была сложной.

Хозяева вполне могли считать, что матч начался по их сценарию. Они первые в лиге по владению мячом, но гости вторые. Гости еще и всегда прессингуют высоко. Их выманивали, перехватывали мячи и бросали в прорыв. Большей частью - на левый фланг Инсинье и Руи. Вот только им не хватало резкости и решительности. Открыли счет уже успокоившиеся флорентийцы. Как раз с левого фланга. Бираги прошел, навесил, выбить толком не удалось, мяч в борьбе Кабрала с защитником попал к Гонсалесу, и тот пробил в "девятку".

Именно после гола "Наполи" создал свой лучший момент. "Фиорентина" проспала, Руи получил очередной длинный заброс, прорвался и на этот раз решил пробить с угла вратарской. Слишком много злости он вложил в этот удар. Полетело выше. Однако в целом "фиалки" уже чувствовали себя весьма комфортно, спокойно играли в пас, довели владение мячом до 54-ех процентов. А "везувиани" растерялись и будто исчезли с поля. Не прессинговали. Стадион также затих.

В начале второго тайма немногое изменилось. "Наполи" будто не понимал, где он и насколько высока цена матча. Спаллетти понимал, быстро заменил опорника на форварда. И Мертенс тут же забил. Свой первый гол с января. Осимхен получил вразрез на левом фланге на грани офсайда, вытерпел, выкатил назад на линию штрафной, а Дрис покатил низом. Винченцо Итальяно отреагировал заменой, и Иконе также сразу же забил. Свой первый гол за клуб. Также в контратаке. Гонсалес перевел с фланга на фланг под удар низом.

На 72-ой минуте отличился еще один январский новичок. Вновь проспал правый фланг обороны "Наполи" с юным Дзаноли, игравшим вместо травмированного чемпиона Европы Ди Лоренцо, на этот раз форвард Кабрал прорвался и положил мяч в дальний угол. На это будто бы отчаявшиеся хозяева сумели ответить. Игор проспал банальный забрoс, Осимхен принял и мощно забил. Но на этом все закончилось.

В том самом 2018-ом году именно "Фиорентина" победой со счетом 3:0 лишила "Наполи" надежд на Скудетто. В 2020-ом победила его в Неаполе, поставив Дженнаро Гаттузо на грань отставки. Если бы Рино уволили - возможно, не было бы победы в Кубке Италии. В январе 2022-го выбила из Кубка победой 5:2 в овертайме. Опять же в Неаполе. И вот сегодня, возможно, лишает надежд на еще один трофей. Разумеется, до окончания сезона еще шесть туров, и теряют очки все лидеры. Но поражение такого типа вполне может стать знаковым.

"Наполи" с матчем больше по сравнению с "Интером" и "Миланом". При этом наравне по очкам с первым и отстает на одно от второго. "Фиорентина" же по набранным очкам выходит на седьмое место, а по потерянным по-прежнему шестая.