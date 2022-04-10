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Бергамо в третий раз подряд без победы. Видео голов и обзор матча Сассуоло - Аталанта 2:1

Италия
(1 голосов)

Малиновский отыграл всего 13 минут

Бергамо в третий раз подряд без победы. Видео голов и обзор матча Сассуоло - Аталанта 2:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" не знает побед уже в трёх играх кряду. После фиаско "Наполи" на прошлых выходных и ничьей в Лиге Европы с "Лейпцигом" в четверг бергамцы уступили на этот раз "Сассуоло". Сейчас даже не стоит думать о борьбе за зону ЛЧ, ведь отставание от четвёртой строчки - 11 баллов. Борьба идёт с двумя римскими командами "Лацио" и "Ромой" (минус четыре и три очка соответственно) за два менее престижных еврокубка. И команда Руслана Малиновского эту борьбу пока что проигрывает. К слову, украинский полузащитник вышел на поле только на 77-й минуте встречи, когда счёт уже был 0:2 не в пользу "Аталанты".

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" - "Аталанта" 2:1
Голы: Траоре 24, 61 - Муриэль 90+2

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В статье: Аталанта (Бергамо) Сассуоло
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