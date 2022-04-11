Серия А. Болонья подтверждает хорошую форму, Сампдория - плохую

Серия А. 32-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Сампдория" 2:0

Голы: Арнаутович 61, 76

В предыдущих 11-ти матча "Болонья" побеждала лишь однажды. Тем не менее, в последнее время она выглядит неплохо. В матчах против "Фиорентины" и "Аталанты" (по 0:1) заслуживала большего, "Милану" и вовсе не проиграла. Ныне она еще и мотивирована, поскольку ее наставник Синиша Михайлович проходит очередной курс лечения от лейкемии и на матчах не присутствует. "Сампдория" же в своих 11-ти матчах выиграла целых три раза, но проиграла остальные восемь. Она как раз выглядит плохо и по форме, и по желанию.

В первом тайме преимущество хозяев ощущалось поменьше. По ударам по воротам было почти равенство. Аудеро ногой отбил удар Арнаутовича, Хики не попал. В начале второго даже Скорупски спас от Капуто после длинного заброса. Но затем "Болонья" начала разрывать на контратаках и выиграла тайм по ударам со счетом 13:5. Два "кросса" Дайкса слева замкнул Арнаутович. Причем второй Йошида вроде бы прервал в подкате, но выбить не сумел, и Марко издевательски убрал Колли и Аудеро. Также австриец и Сансоне попадали в перекладину.

Подопечные Михайловича приближаются к 11-му месту и точно не вылетят. А подопечные Марко Джампаоло с девятью очками в последних 13-ти матчах уж слишком полагаются на семиочковый гандикап над зоной вылета.

Владислав Супряга вновь остался в запасе "Сампдории". В центре атаки матч начали настоящий форвард Капуто и полузащитник Сабири. На 67-ой минуте на поле вышел форвард вместо опорника, но им стал Фабио Квальярелла. А в целом Джампаоло произвел всего четыре замены.