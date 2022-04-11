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Серия А. Болонья подтверждает хорошую форму, Сампдория - плохую
Супряга вновь не играл
Corriere Dello Sport
Серия А. 32-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Сампдория" 2:0
Голы: Арнаутович 61, 76
В предыдущих 11-ти матча "Болонья" побеждала лишь однажды. Тем не менее, в последнее время она выглядит неплохо. В матчах против "Фиорентины" и "Аталанты" (по 0:1) заслуживала большего, "Милану" и вовсе не проиграла. Ныне она еще и мотивирована, поскольку ее наставник Синиша Михайлович проходит очередной курс лечения от лейкемии и на матчах не присутствует. "Сампдория" же в своих 11-ти матчах выиграла целых три раза, но проиграла остальные восемь. Она как раз выглядит плохо и по форме, и по желанию.
В первом тайме преимущество хозяев ощущалось поменьше. По ударам по воротам было почти равенство. Аудеро ногой отбил удар Арнаутовича, Хики не попал. В начале второго даже Скорупски спас от Капуто после длинного заброса. Но затем "Болонья" начала разрывать на контратаках и выиграла тайм по ударам со счетом 13:5. Два "кросса" Дайкса слева замкнул Арнаутович. Причем второй Йошида вроде бы прервал в подкате, но выбить не сумел, и Марко издевательски убрал Колли и Аудеро. Также австриец и Сансоне попадали в перекладину.
Подопечные Михайловича приближаются к 11-му месту и точно не вылетят. А подопечные Марко Джампаоло с девятью очками в последних 13-ти матчах уж слишком полагаются на семиочковый гандикап над зоной вылета.
Владислав Супряга вновь остался в запасе "Сампдории". В центре атаки матч начали настоящий форвард Капуто и полузащитник Сабири. На 67-ой минуте на поле вышел форвард вместо опорника, но им стал Фабио Квальярелла. А в целом Джампаоло произвел всего четыре замены.
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