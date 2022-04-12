Больше проигравших, чем победителей. Итоги 32-го тура Серии А

Эмполи - Специя 0:0

Венеция - Удинезе 1:2

Кальяри - Ювентус 1:2

Интер - Эллас Верона 2:0

Дженоа - Лацио 1:4

Сассуоло - Аталанта 2:1

Наполи - Фиорентина 2:3

Рома - Салернитана 2:1

Торино - Милан 0:0

Болонья - Сампдория 2:0

"Милан" не проиграл в десятом матче лиги подряд, но на самом деле проиграл второй тур подряд, "Наполи" не выдержал давления собственного стадиона и громкой победы неделю назад, "Интер" как раз все такое выдержал и вновь за рулем. "Ювентус" и "Рома" уныло борются за четвертое место. "Лацио" и "Фиорентина" как раз победили весело. А "Аталанта" проиграла грустно и уже вне Еврокубковой зоны. Проиграли и все пять последних команд лиги. Они больше надеются на провал соперника, чем на себя.

"Милан"

"Милан" закончил второй тур подряд лузером. Не пропустил в пятом матче подряд, но не забил во втором подряд впервые за 14 месяцев. Остался с четырьмя забитыми в последних шести. И эта статистика идеально очерчивает состояние команды - отличная оборона, крайне слабая атака. Более того, немалые отрезки матча он играл разобранно, без желания и веры в себя. Не как лидер лиги. То же было и в предыдущем туре против "Болоньи" - точно такого же кризисного середняка, как и "Торино".

Сейчас "россонери" не хватает резкости и командной игры в атаке. Каждый тянет одеяло на себя и при этом не действует четко. Сандро Тонали признал, что нужны изменения. Заявляя, что нужно высвободиться и играть без ноши турнирной таблицы. Гораздо легче сказать, чем сделать. Его наставник Стефано Пиоли считает, что команда боролась, не боялась стыков с командой, обожающей их. Не видит ментальных проблем, тревоги. Но и он был вынужден признать, что команда не создает.

От десятого матча лиги без поражений подряд радости мало. Поскольку половина из них - всего лишь ничьи. Как результат - первое место по набранным очкам все еще за ним, но по потерянным - уже нет.

"Наполи"

"Наполи" также возле вершины лузеров. Как только ощущение Скудетто заполонило город, а болельщики - стадион, как только Лучано Спаллетти заявил, что глупо не говорить о трофее, как только почти все лидеры команды вернулись - она проиграла дома. Причем существенно и по делу. Причем, как и в 2018-ом году в подобной ситуации - "Фиорентине". "Фиалки" уже стали черной меткой "везувиани". В этом сезоне они уже побеждали в Неаполе, выбивая их из Кубка. Теперь, возможно, выбили из лиги.

Ударное начало матча с удачными длинными передачами мимо прессинга соперника не принесло голов из-за того же отсутствия резкости и последнего паса. Затем неаполитанцы пропустили с первой опасной атаки и надолго выключились. Сравняли счет благодаря замене, но проспали замены соперника и пропустили дважды. Большую часть матча не могли навязать сопернику свою игру, не были организованными. А болельщики не поддержали, начав покидать стадион задолго до финального свистка.

Спаллетти яростно пытался опровергнуть всеобщее мнение о психологической проблеме, как в игре дома (где выиграл лишь три из последних девяти матчей), так и в борьбе за Скудетто в целом. Официальная страница клуба в Инстаграме заявила: "Ничего не закончено, пока не закончится официально". Но в таких заявлениях просматривается побег от реальности. В принципе, сам Спаллетти затем вернул команду в реальность, заявив, что судьба Скудетто теперь не в ее руках.

"Интер"

Она теперь в руках "Интера". Ему также нужно было играть дома после большой победы при заполненных трибунах против качественной, агрессивной, интенсивной команды. Симоне Индзаги заявлял, что для успеха против "Вероны" нужно играть как "настоящий "Интер". И вот чемпион, в отличие от "Наполи", так и сыграл. Что позволило ему впервые в 2022-ом году создать серию побед в лиге. Вполне возможно, победа в Дерби Италии наконец-то высвободила его.

Его первые полчаса были просто блестящими. Возможно, лучшими в сезоне. Он переборол соперника в его любимых единоборствах, постоянно прорывался и угрожал воротам (10:0 за 30 минут по ударам), забил дважды, чего не удавалось сделать в девяти из десяти последних матчей. Неудержимый Иван Перишич отличился двумя ассистами, Эдин Джеко и Николо Барелла прервали свою голевую засуху. А далее подопечные Индзаги уже уверенно шли в режиме удержания счета. Хотя и могли пропустить.

"Если мы будем играть, бегать и бороться как сегодня, я не беспокоюсь за наши будущие результаты", - заявил Перишич. И вправду, с такими игрой и желанием можно выиграть все.

"Ювентус" и "Рома"

"Ювентус" подходил к своему матчу в противоположном состоянии, после неудачи и практически вылета из борьбы за первое место. Ему нужно думать о защите четвертого от "Ромы". Перед выездом в Кальяри Войцех Щесны предостерегал от скатывания в депрессию. Игра "бьянконери", несмотря на 20:4 по ударам по воротам, действительно была депрессивной. Как почти во всех матчах с их участием. На этот раз они рано пропустили, затем слишком спешили, играли слишком неточно и прямолинейно.

Тем не менее, как в большинстве таких матчей, они победили. Забили гол в раздевалку с углового, забили во время затишья во втором тайме, когда Дибала, которого собирались заменить, отдал Влаховичу, а тот украл мяч у защитника, вроде бы опережавшего его. А после матча Массимилиано Аллегри даже толком не стал обсуждать его, заявив, что после дерби было важно лишь победить.

По матчу "Ромы" такие же ощущения. Также после болезненного поражения (в Норвегии в Лиге Конференций), еще и с резонансной дракой помощника Жозе Моуриньо с тренером соперников. Также с огромным преимуществом (17:6) по ударам, но при этом уныло, поспешно и неточно. Также с пропущенным первым. А здесь еще и сравнять не удавалось до 81-ой минуты. Более того, вратарь Руй Патрисиу спас от 2:0. Моуриньо после матча говорил об усталости игроков.

Здесь также помог "стандарт" (41.5 процента голов в лиге в сезоне "Рома" забивает с них). Заброс со штрафного. Еще и помогли вышедшие на замену. Уже практически забытый всеми Карлес Перес элегантно закрутил, казалось, попавший в опалу из-за нарушения коронавирусного протокола Жордан Верету ассистировал. Именно замены Моуриньо назвал решающими в матче.

Серия матчей без поражений "Ромы" в лиге третья в лигах Топ-5 после "Барселоны" и "Ливерпуля" - 11 матчей. Такой у нее не было шесть лет. До "Ювентуса" остаются пять очков.

"Фиорентина", "Лацио" и "Аталанта"

Кроме "Интера", стопроцентно рады игре в 32-ом туре в "Фиорентине" и "Лацио". Флорентийцы после лишь одной гостевой победы в шести матчах и двух на всех полях в пяти сумели победить на таком сложном выезде. Да ещё и победили с позиции силы, с прессингом, с довольно удобным владением мячом. А "Лацио" без особых усилий и блеска просто разгромил в гостях "Дженоа", за девять предыдущих матчей пропустившую меньше мячей, чем за один этот. Чиро Иммобиле опомнился от травли за сборную хет-триком.

"Мы подтвердили нашу форму и статус после предыдущего гостевого матча против "Интера", - заявил Винченцо Итальяно. Даже усилили, ведь там была ничья. А Маурицио Сарри признал, что боялся развала после 0:3 в дерби и потому очень доволен двумя более чем солидными победами в двух последних турах.

А вот стопроцентно не рады в "Аталанте". Она отнеслась к матчу против "Сассуоло" как к кости в горле между матчами против "Лейпцига" в Лиге Европы. Вот и пропустила кучу контратак (отсутствие двух единственных отбирающих опорников Де Роона и Фройлера - лишь частичное оправдание), проиграла без особых вопросов и осталась с двумя победами в 11-ти последних турах Серии А. Даже Джан Пьеро Гасперини уже признал, что команда потеряла настрой в лиге. Ну а СМИ об этом кричат, кричат об опустошенной команде.

Так можно и место в Еврокубках на следующий сезон потерять.

Руслан Малиновский отыграл 13 минут. Уже второй его матч подряд во всех турнирах без места в стартовом составе. Поучаствовал в голе, когда отдал длинный заброс на Муриэля. Из-за рикошета от защитника ассист ему не засчитали.

Аутсайдеры

Пять последних команд лиги проиграли. "Сампдория" берет свои очки в очных матчах, но остальные проигрывает слишком безвольно. Лишь девять очков в последних 13-ти. В Болонье она должна была пропустить 4-5 мячей, как раз когда больше владела мячом. "Дженоа" начала матч неплохо, но вдруг развалилась. Уже второе поражение подряд после восьми матчей без них. Ну а "Венеция" разваливается уже давно. Шесть поражений подряд, два последних из них - из-за пропущенных в добавленное время от команд своего уровня.

"Кальяри" после 1:5 от "Удинезе" ушёл на ритиро, собрался, поборолся. Его наставник Вальтер Маццарри прав - заслужил ничью с "Ювентусом". Но пропускал на ровном месте и потерпел пятое поражение подряд. "Салернитана" должна была повести против "Ромы" со счетом 2:0, а не пропускать дважды на ровном месте. Самое странное, что по потерянным очкам она все ещё недалека от спасения - в трех от того же "Кальяри". Но очки нужно набирать, а она этого не делает. Хотя играет неплохо.

"Специя" и "Эмполи" - вряд ли аутсайдеры. Они очень близки к спасению. "Нулевка" в очном матче приблизила обеих к нему. Виктор Коваленко вернулся в запас первой после двух матчей подряд на поле. Отыграл семь минут.

Лучший игрок тура - Иван Перишич ("Интер"). Прессингует как Супермен (цитата Corriere Dello Sport), два ассиста

Прорыв тура - Чиро Иммобиле ("Лацио"). Пришёл в себя как умеет - хет-триком

Разочарования тура - "Милан" и "Наполи". Очевидно

Лучший вратарь тура - Руй Патрисиу ("Рома"). Удержал команду в игре

Лучший тренер тура - Винченцо Итальяно ("Фиорентина"). Победил в Неаполе с позиции силы

Фото - Ansa