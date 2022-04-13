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Ювентус может подписать олимпийского чемпиона Токио

Италия
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Антони может продолжить карьеру в Серии А

Ювентус может подписать олимпийского чемпиона Токио

Антони

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Туринский "Ювентус" рассматривает возможность подписания контракта с бразильским вингером "Аякса" Антони перед началом следующего сезона. Об этом сообщает издание Goal.

Олимпийским чемпионом Токио также интересуются "Бавария" и "Манчестер Юнайтед". "Аякс" хочет получить за трансфер игрока не менее 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Антони сыграл 33 матча, в которых забил двенадцать голов и отдал десять результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам)
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Источник:
Goal

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