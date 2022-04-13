Ювентус может подписать олимпийского чемпиона Токио

Туринский "Ювентус" рассматривает возможность подписания контракта с бразильским вингером "Аякса" Антони перед началом следующего сезона. Об этом сообщает издание Goal.

Олимпийским чемпионом Токио также интересуются "Бавария" и "Манчестер Юнайтед". "Аякс" хочет получить за трансфер игрока не менее 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Антони сыграл 33 матча, в которых забил двенадцать голов и отдал десять результативных передач.