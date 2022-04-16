Бывшая команда Шевченко не остановила лидера. Видео голов и обзор матча Милан - Дженоа 2:0

Андрей Шевченко ещё зимой покинул "Дженоа", однако приглашение нового тренера не принесло "грифонам" какого-то резкого скачка в результатах: генуэзцы за пять туров до окончания сезона занимают предпоследнюю строчку. И хоть до спасительного семнадцатого места лишь три очка, но у всех конкурентов игр меньше, да и сама "Дженоа" уступила в трёх крайних встречах с общим счётом 1:7.

"Милан" после двух ничьих 0:0 вернулся на победную тропу. Он пока всё ещё занимает первую позицию в Серии А, но по потерянным очкам его готов обойти "Интер", который вчера также выиграл и при одном поединке в запасе отстаёт на два балла.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Дженоа" 2:0

Голы: Леау 11, Мессиас 87