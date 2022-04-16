Серия А. Крайне важная победа Кальяри

Серия А. 33-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

: Дейола 42

Из пяти поражений "Кальяри" подряд были и, в принципе, обнадеживающие матчи. Минимальные от "Милана" и "Ювентуса", когда Вальтер Маццарри резонно заявлял, что его подопечные заслужили ничью. Но и безвольное от "Специи" в матче за шесть очков. И уж совершенно ужасное 1:5 от "Удинезе". После последнего сарды закрылись на базе, вернули чувство собственного достоинства против "Юве" и, как заявил Маццарри, начали новый сезон из шести финалов. Начали победой.

Наставник "Кальяри" заявил, что, к счастью, в лиге не все "Милан" и "Ювентус". Впрочем, "Сассуоло" выиграл у этих двух и у "Интера", в предыдущем туре - у "Аталанты". Вот только против аутсайдеров ему гораздо сложнее. В первом тайме он разве что владел мячом больше. Уступив по ударам по воротам со счетом 2:12 и чуть не забив в свои силами Феррари (Консильи вытащил). В итоге он заслуженно пропустил. Марин прострелил на Дейолу.

В начале второго тайма Траоре наконец-то проверил Краньо. Ударом с острого угла. В ответ Жоао Педро вышел на вратаря и проиграл ему дуэль. В концовке матча игрок гостей Джуричич срезал в стойку собственных ворот, защита хозяев проспала и чуть не привезла (акробатический удар Распадори оказался слабым). Однако в целом тайм был более сонным. "Кальяри" снял давление, пытался просто держать игру в центре поля. В чем большей частью преуспел.

"Россоблу" на данный момент в шести очках над зоной вылета. В частности, над "Дженоа", с которой играть на следующей неделе. А "нероверди" остаются девятыми без перспектив подняться выше и с опасностью вылета из Топ-10.