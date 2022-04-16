Владельцы Манчестер Сити заинтересованы в приобретении Палермо

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, City Football Group, холдинговая компания, владеющая "Манчестер Сити", заинтересована в приобретении "Палермо".

Сицилийский клуб был расформирован летом 2019 года и создан заново в третьем дивизионе Италии. Сейчас клуб принадлежит компании Hera Hora S.r.l, и идет на втором месте в таблице группы С в Серии С.

На данный момент City Football Group владеет долями в 10 различных клубах по всему миру, среди них: "Манчестер Сити", "Нью-Йорк Сити", "Жирона", "Труа" и прочие. Также в марте 2022 года было объявлено о соглашении о приобретении "НАК Бреда".