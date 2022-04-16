  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Владельцы Манчестер Сити заинтересованы в приобретении Палермо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владельцы Манчестер Сити заинтересованы в приобретении Палермо

Италия
(1 голосов)

Клуб сейчас в третьем итальянском дивизионе

Владельцы Манчестер Сити заинтересованы в приобретении Палермо

Фото: Palermo FC

UA-Футбол
Новина українською

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, City Football Group, холдинговая компания, владеющая "Манчестер Сити", заинтересована в приобретении "Палермо".

Сицилийский клуб был расформирован летом 2019 года и создан заново в третьем дивизионе Италии. Сейчас клуб принадлежит компании Hera Hora S.r.l, и идет на втором месте в таблице группы С в Серии С.

На данный момент City Football Group владеет долями в 10 различных клубах по всему миру, среди них: "Манчестер Сити", "Нью-Йорк Сити", "Жирона", "Труа" и прочие. Также в марте 2022 года было объявлено о соглашении о приобретении "НАК Бреда".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Палермо (Италия) City Football Group
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...