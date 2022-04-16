Серия А. Ювентус спасается от домашнего поражения лишь c 11-ю игроками против девяти

Серия А. 33-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья" 1:1

Голы: Влахович 90+5 - Арнаутович 52

"Ювентус": Щесны, Де Шильо (Кен 86), Де Лихт (Бонуччи 59), Кьеллини (Сандро 75), Лука Пеллегрини (Закария 60), Куадрадо, Данило, Рабио, Дибала (Бернардески 59), Влахович, Мората

"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель, Теат, Хики, Сванберг (Касиус 74, Бонифаци 87), Схутен, Сориано (Айбишер 74), Дайкс, Арнаутович (Барроу 65), Орсолини (Домингес 87)

Предупреждения: Куадрадо 31 - Теат 13, Сванберг 19, Арнаутович 41, Медель 83

Удаления: Сумаро 84 (прямая красная), Медель 84 (вторая желтая)

Неужели поражение в Дерби Италии настолько повлияло на "Ювентус"? До него в лиге туринцы не проигрывали в 16-ти матчах подряд, даже начали забивать по 2-3 мяча за матч. Даже начали верить в способность вернуться в борьбу за Скудетто. В самом матче против "Интера" играли хорошо и вряд ли проиграли справедливо. А вот после него дважды пропускали первыми против более чем скромных "Кальяри" и "Болоньи". От "Болоньи", которая забила лишь два мяча в последних пяти турах, а "Юве" проиграла 12 очных матчей подряд.

Правда, подопечные Синиши Михайловича, хотя и застряли в середине турнирной таблицы, вовсе не мальчики для битья. После ухода наставника на очередной курс лечения от лейкемии они борются за него. Сыграли 0:0 в гостях с "Миланом", легко победили "Сампдорию". В Турин они приехали не только лишь с двумя забитыми в пяти последних матчах, но и лишь с двумя пропущенными. То есть являлись упорным и неудобным соперником. Они заслужили как минимум ничью.

В первые 53 минуты они владели мячом гораздо чаще (56 процентов времени), комбинировали не хуже. Первый тайм в целом по уровню игры был слабым, сонным. Лишь однажды кто-либо попал в створ ворот. Сванберг легким ударом издали. Влахович чуть не попал ударом головой, Дибала и Данило неплохо, чуть неточно пробивали издали. А второй тайм живее начали те же гости. Арнаутович развернулся с защитником на спине и чуть не попал в угол. Затем же выскочил с паса вразрез Сориано на грани офсайда, обошел Щесны и забил.

Вместе с этим австриец забил шесть последних голов своей команды.

"Ювентус" наконец проснулся и устроил штурм. Удар Де Шильо с рикошетом Скорупски вытащил из-под перекладины, Данило замкнул угловой ударом головой в стойку. Удар Де Лихта головой в упор вытащил на инстинкте вратарь. Сбил этот порыв... Массимилиано Аллегри, выполнивший сразу три замены. После чего игра абсолютно потеряла темп и остроту, разбилась на перерывы из-за фолов и травм.

Разбудила ее контратака "Ювентуса". Мората рвался к воротам, Сумаро сбил его, арбитр Сакки просмотрел видео, удалил защитника, но пенальти не назначил, поскольку фол начался до линии штрафной. Медель бешено протестовал (видимо, думая, что назначен пенальти) и также был удален. Начался финальный штурм "бьянконери" против девятерых соперников при восьми добавленных минутах. На пятой угловой, Мората пытается пробить через себя, а получается ассист на голову Влаховичу. Но этого хватило лишь для ничьей.

"Юве" не выигрывает четвертый домашний матч из шести последних во всех турнирах. Чем дает шанс "Роме" и "Фиорентине" приблизиться к нему в борьбе за четвертое место в Серии А. У них на отыгранный матч меньше, чем у него, и на 6-7 очков меньше. Топ-4 еще не определена.