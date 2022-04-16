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Ювентус - Болонья 1:1. Ассист Мораты через себя на 90+5. Видео обзор матча
"Зебры" спасаются от позора дома
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 33-го чемпионата Италии туринский "Ювентус" был близок к домашнему поражению. Ничью подопечным Массимилиано Аллегри удалось вырвать на 5-й компенсированной минуте - Альваро Мората красиво через себя отдал пас за Влаховича, который головой замкнул подачу.
Серия А. 33-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Болонья" 1:1
Голы: Влахович 90+5 - Арнаутович 52
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