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Ювентус - Болонья 1:1. Ассист Мораты через себя на 90+5. Видео обзор матча

Италия
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"Зебры" спасаются от позора дома

Ювентус - Болонья 1:1. Ассист Мораты через себя на 90+5. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 33-го чемпионата Италии туринский "Ювентус" был близок к домашнему поражению. Ничью подопечным Массимилиано Аллегри удалось вырвать на 5-й компенсированной минуте - Альваро Мората красиво через себя отдал пас за Влаховича, который головой замкнул подачу.

Серия А. 33-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья" 1:1

Голы: Влахович 90+5 - Арнаутович 52

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В статье: Ювентус (Турин) Болонья
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