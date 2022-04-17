  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пойдет на понижение? Пирло может возглавить португальский клуб
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пойдет на понижение? Пирло может возглавить португальский клуб

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Итальянец близок к возвращению на работу

Пойдет на понижение? Пирло может возглавить португальский клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Милана", "Ювентуса", "Нью-Йорк Сити", а также экс-наставник "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить португальскую "Брагу". Об этом сообщает ABola.

"Канониры" хотят предложить контракт 42-летнему итальянцу по окончании этого сезона. Отметим, что у нынешнего наставника команды Карлоса Карвалхаля соглашение завершается в следующем июне.

На данный момент "Брага" занимает четвертое место в чемпионате Португалии, уступая третьей "Бенфике" девятью очками.

Отметим, что единственным местом работы на посту главного тренера для Андреа Пирло был "Ювентус". Там он работал с августа 2020 года до мая 2021-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Брага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...