Пойдет на понижение? Пирло может возглавить португальский клуб

Бывший игрок "Милана", "Ювентуса", "Нью-Йорк Сити", а также экс-наставник "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить португальскую "Брагу". Об этом сообщает ABola.

"Канониры" хотят предложить контракт 42-летнему итальянцу по окончании этого сезона. Отметим, что у нынешнего наставника команды Карлоса Карвалхаля соглашение завершается в следующем июне.

На данный момент "Брага" занимает четвертое место в чемпионате Португалии, уступая третьей "Бенфике" девятью очками.

Отметим, что единственным местом работы на посту главного тренера для Андреа Пирло был "Ювентус". Там он работал с августа 2020 года до мая 2021-го.