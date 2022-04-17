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Пойдет на понижение? Пирло может возглавить португальский клуб
Итальянец близок к возвращению на работу
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок "Милана", "Ювентуса", "Нью-Йорк Сити", а также экс-наставник "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить португальскую "Брагу". Об этом сообщает ABola.
"Канониры" хотят предложить контракт 42-летнему итальянцу по окончании этого сезона. Отметим, что у нынешнего наставника команды Карлоса Карвалхаля соглашение завершается в следующем июне.
На данный момент "Брага" занимает четвертое место в чемпионате Португалии, уступая третьей "Бенфике" девятью очками.
Отметим, что единственным местом работы на посту главного тренера для Андреа Пирло был "Ювентус". Там он работал с августа 2020 года до мая 2021-го.
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