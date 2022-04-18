Серия А. Наполи - Рома 1:1. Ни Скудетто Спаллетти, ни Лиги Чемпионов Моуриньо не будет

Серия А. 33-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рома" 1:1

Голы: Инсинье 11 (пен.) - Эль-Шаарави 90+1

"Наполи": Мерет, Дзаноли, Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Лоботка (Зелински 57), Лосано (Демме 68), Руис (Элмас 68), Инсинье (Жезус 82), Осимхен (Мертенс 83)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте (Мхитарян 46), Оливейра (Верету 75), Залевски (Эль-Шаарави 75), Лоренцо Пеллегрини, Дзаньоло (Афена-Гьян 86), Абрахам

Предупреждения: Кулибали 37, Дзаноли 52, Лосано 62, Инсинье 64 - Кристанте 17, Дзаньоло 71

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Неделю назад праздник борьбы за Скудетто на переполненном "Стадио Марадона" обернулся для "Наполи" провалом. После чего местная пресса хором заговорила об отсутствии характера команды и практически начала подытоживать сезон. Последний шанс, тем более - после побед "Интера" и "Милана" - остался сегодня. Вновь дома, где проиграл пять матчей лиги из последних девяти. Против "Ромы", не проигрывавшей на всех полях Серии А в последних 11-ти и вдруг получившей первый шанс побороться за четвертое место.

В первые минут 17 "Рома", всего десятая команда лиги по владению мячом, владела мячом чаще, чем первая, играла высоко. Явно смотрела матч неделю назад и видела, как комфортно чувствовала себя здесь с мячом "Фиорентина". Что, кстати, наставник "Наполи" Лучано Спаллетти и называл главной проблемой своей команды в последнее время. Но здесь как раз проблемы не было. Заброс за спину высокой линии обороны, Ибаньес не успевает за Лосано и подталкивает его в спину. После просмотра ВАР Марко Ди Белло поставил пенальти.

Далее минут 20 доминировал "Наполи". Инсинье отправил в прорыв Руи, тот навесил, Осимхен попал в защитника, а Лосано на добивании - во вратаря в ближнем углу. "Рома" же лишь забрасывала длинные мячи на Дзаньоло, которого в итоге накрывали и первый свой удар по воротам в матче нанесла лишь на 39-ой минуте. В концовке тайма уже римляне доминировали. Осимхен срезал штрафной Пеллегрини в перекладину собственных ворот, Залевски убрал Дзаноли и пробил в створ. Впрочем, слабо и по центру.

Во втором тайме команды поменялись не только воротами. "Наполи" владел мячом, играл высоко, но пропустил длинный заброс. Разница в том, что Кулибали не стал сбивать Пеллегрини, а сам Лоренцо с острого угла пробил слабо. Так пробил с четырех метров и Абрахам, замыкая головой навес Карсдорпа. Просто подарил мяч Мерету, заменявшему заболевшего Оспину. "Рома" уже добавляла, штрафной Манчини замкнул головой чуть неточно, Пеллегрини пробивал в защитника. Хотя и Зелински и Элмас неплохо пробовали издали.

На 76-ой минуте Дзаньоло наконец-то прорвался к вратарю и был остановлен отчаянным броском Мерета в ноги. С этого момента "Рома" уже все чаще атаковала. А "Наполи" замедлял игру, защищался, заменил вингера на центрального защитника и ждал финального свистка. Но не дождался. Фланговая атака, прострел, Абрахам подправляет пяткой, а Эль-Шаарави пробивает низом. Заменa Жозе Моуриньо сыгралa.

****

Слабая, медленная, вязкая, нервная игра. Большей частью со стычками, травмами, чем с опасными моментами. Слишком много стояло на кону в Солнечном дерби, после нескольких лет вернувшего свою важность. Так что справедливо, что онo завершилoсь драмой и вничью.

"Наполи" вновь проявил отсутствие характера. Не победил уже в седьмом из десяти последних домашних матчей лиги. Он в четырех очках позади первого места по набранным, в пяти по потерянным и вряд ли доберется до него. А "Рома", то ли уставшая после "Буде/Глимта" в Лиге Конференций в четверг, то ли впавшая в эйфорию после 4:0 там, все же сумела уйти от поражения и добыть заслуженную ничью. Но и она потеряла свой шанс. Шанс подобраться к четвертому месту "Ювентуса" на расстояние лишь трех очков.