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Малиновский получил травму в матче Серии А - поле он покидал при помощи медиков
Главное, чтобы ничего серьезного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Увы, но удачным матч 33-го тура Серии А для Руслана Малиновского не стал. Полузащитник "Аталанты" был заменен еще в первом тайме из-за травмы.
В середине тайма украинец пытался сорвать атаку соперника, однако во время фола получил повреждения колена. По иронии судьбы, за этот эпизод Руслан еще и получил желтую карточку.
Напомним, что первого июня сборная Украины проведет матч на Чемпионат мира-2022 против Шотландии.
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
19.04.2022 в 00:13
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