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Малиновский получил травму в матче Серии А - поле он покидал при помощи медиков

Италия
(1 голосов)

Главное, чтобы ничего серьезного

Малиновский получил травму в матче Серии А - поле он покидал при помощи медиков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Увы, но удачным матч 33-го тура Серии А для Руслана Малиновского не стал. Полузащитник "Аталанты" был заменен еще в первом тайме из-за травмы.

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В середине тайма украинец пытался сорвать атаку соперника, однако во время фола получил повреждения колена. По иронии судьбы, за этот эпизод Руслан еще и получил желтую карточку.

Малиновский получил травму в матче Серии А - поле он покидал при помощи медиков - изображение 1

Напомним, что первого июня сборная Украины проведет матч на Чемпионат мира-2022 против Шотландии.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
19.04.2022 в 00:13
Ну бл*ть... Ну як так. Місяць до гри
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