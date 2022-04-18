Малиновский получил травму в матче Серии А - поле он покидал при помощи медиков

Увы, но удачным матч 33-го тура Серии А для Руслана Малиновского не стал. Полузащитник "Аталанты" был заменен еще в первом тайме из-за травмы.

В середине тайма украинец пытался сорвать атаку соперника, однако во время фола получил повреждения колена. По иронии судьбы, за этот эпизод Руслан еще и получил желтую карточку.

Напомним, что первого июня сборная Украины проведет матч на Чемпионат мира-2022 против Шотландии.