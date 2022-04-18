  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мир между Спаллетти и Моуриньо. Наполи - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мир между Спаллетти и Моуриньо. Наполи - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Вряд ли кто-либо обрадовался

Мир между Спаллетти и Моуриньо. Наполи - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор центрального матча 33-го тура Серии А. В понедельник "Наполи" и "Рома" сыграли 1:1, отдалившись от своих целей. Теперь у неаполитанцев минимум шансов на чемпионство, а у римлян - на место в топ-4.

Читайте такжеСерия А. Наполи - Рома 1:1. Ни Скудетто Спаллетти, ни Лиги Чемпионов Моуриньо не будет

Серия А. 33-й тур
"Наполи" - "Рома" 1:1
Голы: Инсинье 11 (пен.) - Эль-Шаарави 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...