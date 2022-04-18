Мир между Спаллетти и Моуриньо. Наполи - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор центрального матча 33-го тура Серии А. В понедельник "Наполи" и "Рома" сыграли 1:1, отдалившись от своих целей. Теперь у неаполитанцев минимум шансов на чемпионство, а у римлян - на место в топ-4.

Серия А. 33-й тур

"Наполи" - "Рома" 1:1

Голы: Инсинье 11 (пен.) - Эль-Шаарави 90+1