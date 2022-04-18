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Мир между Спаллетти и Моуриньо. Наполи - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видеообзор центрального матча 33-го тура Серии А. В понедельник "Наполи" и "Рома" сыграли 1:1, отдалившись от своих целей. Теперь у неаполитанцев минимум шансов на чемпионство, а у римлян - на место в топ-4.
Серия А. 33-й тур
"Наполи" - "Рома" 1:1
Голы: Инсинье 11 (пен.) - Эль-Шаарави 90+1
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