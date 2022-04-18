Серия А. Аталанта - Эллас Верона 1:2. Еще и Малиновский травмировался

Серия А. 33-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Эллас Верона" 1:2

Голы: Скальвини 82 - Чеккерини 45+1, Коопмейнерс 55 (автогол)

"Аталанта": Муссо, Скальвини (Пашалич 86), Демираль (Джимсити 57), Паломино, Хатебур (Пеццелла 56), Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Малиновский (Миранчук 34), Бога (Муриэль 56), Сапата

"Эллас Верона": Монтипо, Казале, Гюнтер (Шутало 37), Чеккерини (Велозу 71), Фараони, Тамез, Илич, Лазович (Депаоли 78), Барак, Капрари (Лазанья 78), Симеоне (Хонгла 78)

Предупреждения: Паломино 25, Малиновский 31, Коопмейнерс 58 - Гюнтер 9, Казале 21, Чеккерини 67

Главный арбитр: Марко Пиччинини

"Аталанта" бросила все силы на Лигу Европы. Чего хватило лишь для четвертьфинала. В лиге она тем временем одержала лишь три победы в 14-ти матчах, шла 14-ой в турнирной таблице второго круга. Дома не побеждала в шести из семи. После вылета от "Лейпцига" в четверг Джан Пьеро Гасперини уже начал подытоживать не только сезон, а и всю шестилетнюю каденцию. Правда, уверял вместе с вратарем Хуаном Муссо, что собирается бороться за выход в Еврокубки на сезон 2022/23. Но сегодня борьба не удалась.

В сущности, и "Аталанта", и "мини-Аталанта", как прозвали "Верону", сейчас в плохой форме. Тем не менее, сумели выдать игру в своем стиле. Быструю, интенсивную, жесткую, с акцентом на единоборства. С почти сорока ударами по воротам. Ожидаемо не хватало точности.

Начали лучше хозяева. Малиновский обыгрался с Сапатой и мощно пробивал метров с девяти. По центру, потому Монтипо удалось отбить. Дзаппакоста прорвался с пасу Бога и также пробил по центру. Малиновский издали не попал. Затем начали гости. Фараони с острого угла в падении попал в стойку, Капрари послал штрафной в перекладину, Муссо отбил удар Симеоне в ближнем углу. В концовке первого тайма "Аталанта" вернулась. Мяч попадал к Сапата и Хатебуру метрах в 7-8 от ворот, и они должны были пробивать точнее.

Счет все же был открыт еще до перерыва. Веронцы перехватили мяч в центре поля, послали в контратаку, Симеоне вышел на вратаря, навесил на голову Чеккерини, забившего в пустые ворота. Правда, арбитры поначалу показали офсайд, но ВАР их исправил. В начале второго тайма "стенка" Илича и Тамеза прошла центр обороны бергамцев как нож сквозь масло, серб пробил, мяч срикошетил от вратаря в Коопмейнерса и далее в сетку.

"Аталанта" пыталась бороться. В итоге отыграла один мяч, когда Дзаппакоста навесил на Скальвини. За десять минут до этого Монтипо вытащил удар головой другого центрального защитника Паломино. Но даже в такие минуты "Верона" выглядела более собранной и более опасной, интересной командой. Симеоне пытался пробить Муссо с острого угла, а Лазович - в упор, Лазанья издали попал в стойку.

Третье поражение "Аталанты" подряд и во всех турнирах, и в Серии А. И того, и другого не было с января 2016-го года. Тогда Гасперини еще даже не тренировал команду. Она в яме, из которой неясно, выберется ли и неясно, хочет ли вообще выбираться. До седьмого места пять очков. Еще и Малиновский, как всегда, начавший матч активно, разворачивавший атаки, во время стыка (за который получил желтую карточку) повредил колено и вынужден был покинуть поле. Мрак.