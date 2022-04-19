Скудетто в Милане, Лига Чемпионов у Ювентуса, спасение Кальяри? Итоги 33-го тура Серии А

Специя - Интер 1:3

Милан - Дженоа 2:0

Кальяри - Сассуоло 1:0

Сампдория - Салернитана 1:2

Удинезе - Эмполи 4:1

Фиорентина - Венеция 1:0

Ювентус - Болонья 1:1

Лацио - Торино 1:1

Наполи - Рома 1:1

Аталанта - Эллас Верона 1:2

Наиболее логичные итоги 33-го тура Серии А - Скудетто отправится в город Милан, четвертая путевка в Лигу Чемпионов - в Турин. Бергамо останется без Еврокубков. А "Кальяри" больше шансов догнать у "Салернитаны", чем у "Дженоа" и "Венеции". Хотя вряд ли кто-либо из них догонит. Разумеется, до окончания чемпионата еще пять туров плюс перенесенные матчи. Но какое-либо изменение в вышеуказанных вердиктах станет немалым сюрпризом.

"Милан" и "Интер"

У "Милана" после двух 0:0 и отхода на второе место по потерянным очкам уже просто не было выбора. Даже игра дома, где хуже, чем в гостях, игра против "Дженоа", недавно выдавшей 0:0 с "Интером", "Ромой" и "Аталантой", не служила бы оправданием в случае неудачи. Игра была не важна. Лишь результат. Его удалось достичь. И даже не пропустить в шестом матче подряд, что в истории клуба до этого удавалось лишь двум тренерам. Именно оборону прежде всего и отмечал Стефано Пиоли после матча.

Ранний гол Леау, не забивавшего с февраля, с длинного заброса защитника Калулу, поздний гол Мессиаса на добивании, еще по одному полумоменту у каждой команды, лишь один удар в створ ворот хозяев - вот и все об этом матче. Отвратительном для нейтрального зрителя.

"Интер" подходил с противоположного полюса. Весьма важные и положительные победы над "Ювентусом" и "Вероной" нужно было подтверждать. Подтверждать вернувшиеся заявления всех о том, что "нерадзурри" вновь фавориты в борьбе за Скудетто. Они также играли против команды, не проигравшей некоторым грандам (победы над "Наполи" и "Миланом"). Еще и не забили ранний гол, а провели невзрачные первые полчаса. Тем не менее, и они с заданием справились. Даже забили трижды во второй раз в 2022-ом году.

Чемпиону для победы понадобились также ассист защитника, первый гол в сезоне Марсело Брозовича и два гола форвардов вышедших на замену. Но для него речь как раз о положительных новостях и ресурсах. Ведь Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес забили лишь во втором матче лиги в 2022-ом году. Очень вовремя пришли на помощь. А Симоне Индзаги в целом говорил о победе взрослости и спокойствия. Признавая статичный первый тайм и проблемы в начале второго.

Миланские команды выполнили работу.

"Наполи" - "Рома"

Не важна была и игра в Неаполе. После нескольких лет перерыва Солнечное дерби вернуло свою важность. "Наполи" был обязан реабилитироваться за поражение здесь же от "Фиорентины" и удержаться в борьбе за Скудетто. "Рома" вдруг, после 11-ти матчей лиги без поражений подряд, получила шанс побороться за четвертое место. В случае победы она сокращала бы отставание от "Ювентуса" до трех очков, неаполитанцы в случае своей сокращали от "Милана" до двух. То есть было за что играть. Только за победу.

И все же для этой победы обе сделали недостаточно. Обе не дошли даже до десяти ударов по воротам за матч. Лучано Спаллетти заявлял, что против "Фиорентины" главной проблемой было владение мячом и сегодня первая команда лиги по владению проиграла его десятой. Тренер еще и, как оказалось, ошибся с заменами, заменив Инсинье (на защитника) и Осимхена. А Жозе Моуриньо опоздал с заменами. Лучше поздно, чем никогда, и его команда сравняла на 91-ой минуте. Но должна была просыпаться раньше.

"Наполи" не победил уже в седьмом из десяти последних домашних матчей лиги. Именно дом погубил его. И в который раз в истории - отсутствие характера. В городе уже пишут о прощании со Скудетто. Думает так и капитан Инсинье, плакавший после матча. А у "Ромы" из 12-ти матчей без поражений пять ничьих. Моуриньо, как всегда, набросился на арбитров, "даже не давших нам права побороться за победу". Игру же команды, спавшей в первом тайме и создавшей немного во втором, назвал "фантастической".

"Ювентус"

"Ювентус" подходил к своему матчу в амбивалентном состоянии. Вроде бы опомнился после тяжелого поражения в дерби, но опомнился тяжелой победой с камбеком в "Кальяри". Вроде бы гандикап над пятым местом есть, но он не так велик. Вроде бы играть против кризисного середняка, но не проигравшего только что "Милану". Массимилиано Аллегри призывал не думать о Кубке, но о "Болонье" команда точно не думала. Потому заснула и не выиграла уже четвертый домашний матч из шести последних.

В первые 53 минуты туринцы владели мячом гораздо реже соперника и в створ ворот не попадали вообще. Вновь пропустили первыми. Устроили штурм, были обязаны забить, но его сорвал... их же тренер тройной заменой. Соперник остался вдевятером, и лишь тогда, на пятой добавленной минуте, удалось спасти хотя бы ничью. С плохого удара, ставшего ассистом. Аллегри пришлось признать плохой первый тайм и говорить о ничье как о "наполовину полном стакане". А болельщики весьма недовольны игрой.

Разумеется, "Юве" более чем способен уверенно доползти до четвертого места и победы в Кубке. Но вот именно что доползти.

"Фиорентина" и "Лацио"

Помешать в обоих турнирах ему попытается "Фиорентина". Ей нужно было подтверждать громкую победу в Неаполе. Удалось, хотя и с трудом. Преимущество над "Венецией" было полным (69 процентов владения мячом, 22:3 по ударам по воротам), но нельзя сказать, что "фиалки" создали много реально опасных моментов. Как раз три гола в Неаполе были исключением, ведь в других семи матчах Серии А за последние два месяца они больше одного гола не забивали. Зато не пропускают и набирают очки.

"Лацио" вроде бы также был готов мешать. Он выиграл два матча перед провалом в дерби, два после него. Однако к матчу против жесткого интенсивного "Торино" не подготовился. Потому большую часть времени гонялся за мячом и соперником, создал крайне мало. Даже его болельщики начали свистеть. Маурицио Сарри после матча признавал неспособность бороться с агрессивностью и физической мощью "быков". Сравняли счет "орлы" лишь в добавленное время с длинного заброса на неудержимого Иммобиле.

"Аталанта"

Подопечные Сарри в лучшем случае выйдут на пятое место. А могут и скатиться на восьмое. Правда, на восьмом сейчас закрепилась "Аталанта". Она думала о вылете из Лиги Европы, на которую бросила все силы, о кадровой революции летом с новыми владельцами, директорами, спортивным директором, игроками. А в настоящем у нее три победы в последних 15-ти матчах лиги, одна в восьми дома. Три поражения подряд впервые за шесть лет и три месяца, то есть во всей каденции Джан Пьеро Гасперини.

В принципе, она старалась против "Вероны", играла быстро, создавала. Нанесла 17 ударов по воротам. Но соперник нанес 21, по голам победил, победил и по ударам в каркас ворот - 3:0. Он выглядел просто более ярким, собранным, более качественным. Более сильным. Заставляя Гасперини признать, что его команда в свободном падении и должна сосредоточиться на том, чтобы закончить сезон с достоинством.

Борьба против вылета

"Дженоа" проиграла уже третий матч подряд. Александер Блессин заявил, что должна далее играть как раз так, как против "Милана". То есть ничего не создавать и пропускать с минимума моментов соперника? По сравнению с провалом против "Лацио" на "Сан Сиро" был прогресс. Но сейчас нужен не прогресс, а очки. Как и "Венеции", также ничего не создавшей во Флоренции и оставшейся с пятью очками в последних уже 14-ти матчах.

Конечно, обе играли на сложных выездах, но ведь они лишь подтвердили свои тенденции.

Многие считают, что "Кальяри" в 33-ем туре одержал решающую победу, которая приведет его борьбу против вылета к положительному исходу. "Сассуоло" он переиграл так, как переигрывают многие аутсайдеры. Отдал мяч, ловил на контратаках. Нашел свой гол и не пропустил. Да даже в итоге нанес в два раза больше ударов по воротам. Критически важные очки после пяти поражений подряд.

Не согласна со спасением "Кальяри" "Салернитана". Да еще и "Сампдорию" может затащить в борьбу против вылета. Два ранних гола (впервые за 74 года до десятой минуты в Серии А) и полное засушивание матча в Генуе далее вплоть до 7:5 по ударам по воротам по его итогам оставляют подопечных Давиде Николы в игре. По потерянным очкам они отстают от генуэзцев на четыре, а от сардов на три. И с последними им еще играть.

Украинский след

Виктор Коваленко после одного матча вне стартового состава вернулся в первые 11. И даже на наиболее удобную для себя позицию центрального атакующего полузащитника, то есть "десятки". Однако шансом не воспользовался, совершенно выпав из игры. Выдал просто кошмарный процент точных передач - 46. Прессинговал на одной линии с форвардом, по числу касаний мяча в первом тайме был в середине. Крайне мало для "десятки".

Неудивительно, что в перерыве был заменен и от прессы получал оценки "5". От Gazzetta Dello Sport - даже "4.5".

Руслан Малиновский сразу же разыграл атаку и с отличной позиции должен был пробивать не на мощь и в центр, а на точность в угол. Затем нанес еще один удар - издали, неточно. Играл активно, разворачивал атаки. Но был вынужден покинуть поле на 34-ой минуте из-за травмы колена, полученной в стыке, за который еще и получил желтую карточку.

Владислав Супряга в который раз остался в запасе "Сампдории".

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Фото - Ansa