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Аталанта U17 выиграла престижный турнир - украинец был признан лучшим игроком соревнований

Италия
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Аталанта U17 выиграла престижный турнир - украинец был признан лучшим игроком соревнований

Фото: 11giovani.it

UA-Футбол
Новина українською

Команда "Аталанта" U17 стала триумфатором престижного турнира Маджиони-Риги. Это был уже 41-й розыгрыш турнира.

В финале коллектив Марко Фьоретто спокойно разобрался с одногодками "Дженоа" - 3:0. Символично, что лучшим игроком турнира был признан украинец Василий Бундаш.

Аталанта U17 выиграла престижный турнир - украинец был признан лучшим игроком соревнований - изображение 1

Итальянский сайт 11giovani.it описал украинца, как "игрока, который всегда был главным героем в центре поля". В финале против "Дженоа" Василий отыграл всю игру.

Отметим, что Бундаш - воспитанник донецкого "Шахтера". Благодаря Руслану Малиновскому, он и еще три украинца, проходят стажировку в "Аталанте" U17.

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В статье: Аталанта (Бергамо)
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Источник:
11giovani.it

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