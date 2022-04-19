Аталанта U17 выиграла престижный турнир - украинец был признан лучшим игроком соревнований

Команда "Аталанта" U17 стала триумфатором престижного турнира Маджиони-Риги. Это был уже 41-й розыгрыш турнира.

В финале коллектив Марко Фьоретто спокойно разобрался с одногодками "Дженоа" - 3:0. Символично, что лучшим игроком турнира был признан украинец Василий Бундаш.

Итальянский сайт 11giovani.it описал украинца, как "игрока, который всегда был главным героем в центре поля". В финале против "Дженоа" Василий отыграл всю игру.

Отметим, что Бундаш - воспитанник донецкого "Шахтера". Благодаря Руслану Малиновскому, он и еще три украинца, проходят стажировку в "Аталанте" U17.