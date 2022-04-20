Кубок Италии. Интер - Милан 3:0. Победа кубкового тренера

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 3:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Лаутаро Мартинес 4, 40, Гозенс 82

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони (Д"Амброзио 79), Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу (Видаль 73), Перишич (Гозенс 79), Корреа (Санчес 70), Лаутаро Мартинес (Джеко 70)

"Милан": Маньян, Калабрия (Габбия 73), Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер (Крунич 73), Тонали (Диас 46), Салемакерс (Мессиас 46), Кесси, Леау (Лазетич 86), Жиру

Предупреждения: Шкриньяр 50 - Эрнандес 35, Томори 90

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Стефано Пиоли и Симоне Индзаги были единственными, кто отрицал это. Все же остальные, включая технического директора "Милана" Паоло Мальдини, заявляли, что Дерби Делла Мадоннина в Кубке может оказать решающее влияние на борьбу команд и за Скудетто. В Серии А матчей между ними, как и между Топ-4 вообще, уже не осталось. А любое дерби, как заявил обозреватель Gazzetta Dello Sport Луиджи Гарландо, вызывает эмоциональное цунами. Такое, с такой уверенной победой, также вызовет.

"Интер" считался фаворитом. Чемпион, обладатель Суперкубка, сильнее и опытнее по составу. Вышел из тяжелого кризиса гостевой победой над "Ювентусом", что многие считают перезагрузкой, переломным моментом. Затем, после девяти из десяти матчей с не более одного забитого, добыл 2:0 над "Вероной" и 3:1 над "Специей". "Милан" же мог предложить 13 матчей подряд во всех турнирах без поражений, семь подряд без пропущенных. Но еще казался в кризисе. В целом, и прежде всего - в атаке.

Индзаги попал в яблочко с изменениями по сравнению с матчем в Специи. Лаутаро Мартинес начинал его в запасе по причине то ли отдыха, то ли наказания за плохую игру, вышел на замену и забил. Сейчас он вышел в стартовом составе и забил сразу же. Барелла отдал направо, Дармиан (еще одно изменение Индзаги, и как раз весьма неожиданное) прострелил, свободный Лаутаро замкнул блестящим ударом практически в "девятку".

"Милан" ответил неточным ударом Кесси с острого угла, владел мячом больше. Впрочем, выглядел неорганизованным, нервным, растерянным. А "Интер" не спешил. Лишь к 25-ой минуте "россонери" и игра в целом включились. Благодаря левому флангу. Леау дважды отлично прорывался и попадал в ногу Хандановичу, Самир также отбил мощный удар Салемакерса издали. Тонали замкнул прострел в... Жиру. Эрнандес прорвался, выложил мимо вратаря, и лишь отчаянная блокировка Перишича спасла от гола Кесси.

Тем не менее, забил вновь "Интер". Еще одно неожиданное решение Индзаги Корреа запустил контратаку, отдал вразрез на грани офсайда, Лаутаро избежал его и подсек над Маньяном.

Второй тайм уже Пиоли начал двумя заменами. А его команда - давлением. Серию ударов Диаса, Жиру, даже Калулу блокировали защитники. Команда Индзаги играла слишком пассивно. Даже пропустила. После подачи углового мяч отскочил к Беннасеру, и тот точно пробил низом с 17-ти метров. Однако после долгих дискуссий и просмотра видео Маурицио Мариани отменил гол. Формально правильно. Калулу из офсайда заслонял обзор Хандановичу. Хотя мяч и шел так, что шансов достать его не было.

Этот эпизод убрал весь ветер из парусов "Милана". По инерции он еще какое-то время пытался атаковать, но затем сник. Да еще и пропустил. Брозович прорвался справа и выложил Гозенсу под удар с метра. Сыграла замена Индзаги. Даже две, ведь в атаке участвовал и Артуро Видаль.

Первая победа "Интера" над "Миланом" в сезоне. Реванш за поражение в лиге, после которого и начался кризисный период "нерадзурри". Теперь он закончился, и сегодняшний успех может стать заявкой на Скудетто. Как стал 3:0 в дерби в лиге год назад. Победили талант, качество, организованность. Тренерская мысль. Индзаги, работающий главным тренером лишь шестой год, уже с тремя Суперкубками и выходит в свой третий финал Кубка. Вновь доказывая, что прежде всего кубковый тренер.

Да, болельщики "Милана", конечно, скажут, что ограблены арбитром. И уже говорят. Но на самом деле их команда просто слабее.