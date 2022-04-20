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Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча Интер - Милан 3:0
"Интер" сыграет в финале Кубка с победителем пары "Ювентус" - "Фиорентина"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оба миланских клуба сейчас занимают два первых места в таблице Серии А и вчера также определяли лучшего в полуфинале Кубка страны. Какой-то ощутимой интриги не получилось: уже на четвёртой минуте "Интер" счёт открыл, а до перерыва выигрывал 2:0.
Теперь "Милану" можно сконцентрироваться на чемпионате, где его положение также не из идеальных: "россонери" пока лидируют, но по потерянным очкам на первой строчке как раз "Интер".
"Интер" - "Милан" 3:0 (первый матч - 0:0)
Голы: Лаутаро Мартинес 4, 40, Гозенс 82
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