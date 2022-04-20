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Ювентус готов избавиться от бразильского защитника

Италия
(1 голосов)

Туринский клуб планирует омоложение состава

Ювентус готов избавиться от бразильского защитника

Алекс Сандро

Новина українською

Бразильский защитник "Ювентуса" Алекс Сандро летом может покинуть клуб. Эту информацию в своем твиттере сообщил инсайдер Николо Скира.

Туринский клуб планирует омоложение состава, поэтому тренерский штаб не рассчитывает на 31-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Серии А бразилец сыграл 23 матча, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Ювентус (Турин) Алекс Сандро
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Источник:
Николо Скира

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