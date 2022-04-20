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Ювентус готов избавиться от бразильского защитника
Туринский клуб планирует омоложение состава
Алекс Сандро
Бразильский защитник "Ювентуса" Алекс Сандро летом может покинуть клуб. Эту информацию в своем твиттере сообщил инсайдер Николо Скира.
Туринский клуб планирует омоложение состава, поэтому тренерский штаб не рассчитывает на 31-летнего защитника.
В нынешнем сезоне Серии А бразилец сыграл 23 матча, результативными действиями не отмечался.
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Источник:Николо Скира
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