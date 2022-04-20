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Серия А. Салернитана вырывает критически важную победу в перенесенном матче
1:0 в Удине
Sky Sport Italia
Серия А. Перенесенный матч
Удине. "Дачия Арена"
"Удинезе" - "Салернитана" 0:1
Гол: Верди 90+3
"Салернитана" на последнем месте с самого начала сезона. Тем не менее, надежды не теряла. Главным образом - из-за матчей в запасе и календаря концовки сезона с соперниками большей частью из второй половины турнирной таблицы. Сейчас настал момент истины в плане и перенесенных матчей, и соперников. И она переиграла "Сампдорию" после 11-ти туров подряд без побед. Правда, "Удинезе" в гораздо лучшей форме. Выиграл три матча подряд с общим счетом 11:3. Но и его удалось победить.
В первом тайме не было сомнений в соотношении сил. Хозяева на 39-ой минуте вели по ударам по воротам со счетом 7:0, забросили серию опасных мячей с флангов в штрафную. Выручали гостей вратарь и защитники во время "кроссов" и неточность соперника во время ударов. Во втором тайме уже шла равная игра. Хотя и тогда ударов вообще и уж точно опасных было мало. И все же в концовке "Салернитане" удалось устроить две контратаки. Удар Микаэла издали отбила стойка. А вот выход трех на одного был реализован.
Для "Удинезе" это поражение не критическое. Он наверняка не вылетит и разве что теряет и без того невысокие шансы попасть в Топ-10. А вот "Салернитана" благодаря этой сверхдраматичной победе отстает от спасительного 17-го места на шесть очков при матче в запасе и грядущем очном матче против "Кальяри". Все в ее руках.
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