Серия А. Салернитана вырывает критически важную победу в перенесенном матче

Серия А. Перенесенный матч

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Салернитана" 0:1

Гол: Верди 90+3

"Салернитана" на последнем месте с самого начала сезона. Тем не менее, надежды не теряла. Главным образом - из-за матчей в запасе и календаря концовки сезона с соперниками большей частью из второй половины турнирной таблицы. Сейчас настал момент истины в плане и перенесенных матчей, и соперников. И она переиграла "Сампдорию" после 11-ти туров подряд без побед. Правда, "Удинезе" в гораздо лучшей форме. Выиграл три матча подряд с общим счетом 11:3. Но и его удалось победить.

В первом тайме не было сомнений в соотношении сил. Хозяева на 39-ой минуте вели по ударам по воротам со счетом 7:0, забросили серию опасных мячей с флангов в штрафную. Выручали гостей вратарь и защитники во время "кроссов" и неточность соперника во время ударов. Во втором тайме уже шла равная игра. Хотя и тогда ударов вообще и уж точно опасных было мало. И все же в концовке "Салернитане" удалось устроить две контратаки. Удар Микаэла издали отбила стойка. А вот выход трех на одного был реализован.

Для "Удинезе" это поражение не критическое. Он наверняка не вылетит и разве что теряет и без того невысокие шансы попасть в Топ-10. А вот "Салернитана" благодаря этой сверхдраматичной победе отстает от спасительного 17-го места на шесть очков при матче в запасе и грядущем очном матче против "Кальяри". Все в ее руках.