Кубок Италии. Ювентус - Фиорентина 2:0. Автобус Аллегри, привоз флорентийцев - все как всегда

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина" 2:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Бернардески 32, Данило 90+4

"Ювентус": Перин, Де Шильо (Куадрадо 79), Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Данило, Рабио, Закария, Бернардески (Кьеллини 82), Влахович (Кен 82), Мората (Дибала 66)

"Фиорентина": Драговски, Венути (Кальехон 69), Игор, Кварта, Бираги, Торрейра (Амрабат 46), Данкан (Мале 78), Сапонара (Соттил 63), Гонсалес, Кабрал, Иконе (Пьонтек 78)

Предупреждения: Де Шильо 45+2 - Кварта 72

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Фиорентина" приехала в Турин побеждать. Опиралась она на показатели соперника дома и свои в гостях, а также обеих в Топ-матчах. Десять дней тому "фиалки" победили в Неаполе в лиге, недавно не проиграли в гостях "Интеру". В Кубке побеждали и в том же Неаполе, и в Бергамо. А "Ювентус" в нынешнем сезоне не побеждал никого из команд Топ-4 Серии А, дома проиграл "Интеру", "Аталанте", "Вильярреалу", проиграл Суперкубок. Однако в очных матчах, называй их "Топ" или нет, свои законы.

Матч прошел полностью по сценарию "Ювентуса". Он, как и планировал, отдал мяч "Фиорентине", владел им лишь 32 процента времени. Проиграл почти в два раза по ударам по воротам. При этом четко защищался, почти не ошибался под прессингом. Лишь в самом начале матча Торрейра после подачи углового пробил в... Кабрала на линии ворот, а в самом конце первого тайма удар того же Кабрала с девяти метров вытащил Перин. Зато в ответ туринцы организовывали отличные контратаки.

В первом тайме возглавляли контратаки Влахович и Мората. Выводя друг друга на вратаря. Правда, два выхода завершились офсайдами, третий (серба) выиграл вратарь Драговски. Но в четвертом эпизоде навес Мораты Драговски, запасной вратарь команды на сегодня, не прервал на выходе. Бираги не ожидал такого, мяч отскочил от него как от стенки, попал к Бернардески, а Федерико, ныне откровенно запасной игрок "Ювентуса", классно пробил слета.

Во втором тайме флорентийцы ускорились, опаснее забрасывали мячи в штрафную. Кабрал замкнул угловой головой, мяч срикошетил от Де Лихта, и Перину пришлось непросто. Но он вытащил. И больше уже тяжело не работал. Еще один удар головой Кабрала и попытка Бираги прошли чуть неточно. Закария в контратаке даже был ближе, попав с острого угла в стойку. Ну а на последних секундах Куадрадо прорвался справа и выложил переквалифицированному из защитников в опорники Данило.

Во всех трех очных матчах в нынешнем сезоне "Фиорентина" доминировала. В обоих кубковых - безоговорочно. Результаты - 0:1, 0:1, 0:2. В лиге Куадрадо забил на 91-ой минуте прорывом справа, в первом матче Кубка он прорвался справа на 90-ой и заставил Венути привезти автогол. Сейчас прорвался справа и ассистировал на 94-ой, а привез Драговски в первом тайме. Все как всегда. Итог - 21-й финал Кубка "Ювентуса" в истории. В котором в третий раз и в первый за 57 лет сыграет с "Интером".